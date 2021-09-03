В Рижский порт зашел круизный лайнер Marina
Утром в пятницу в Рижском порту пришвартовался круизный лайнер Marina, сообщает агентство LETA.
Утром в пятницу в Рижском порту пришвартовался круизный лайнер Marina, сообщает агентство LETA.
Согласно публично доступной информации, судно в Ригу прибыло из Клайпедского порта, а вечером оно планирует отправиться дальше в Таллиннский порт.
Максимальная вместительность судна составляет 1258 пассажиров.
Напомним, в Рижском порту круизные суды после перерыва почти в полтора года начали пришвартовываться в начале августа этого года.
Рижский порт по объему перегруженных грузов является крупнейшим портом Латвии.