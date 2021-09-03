Пт, 3.09.2021
Если нам не будут мешать, мы весь этот год проведем очно. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы
Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы

В Рижский порт зашел круизный лайнер Marina

Круизный лайнер Marina ФОТО: Пресс-фото

Утром в пятницу в Рижском порту пришвартовался круизный лайнер Marina, сообщает агентство LETA.

Согласно публично доступной информации, судно в Ригу прибыло из Клайпедского порта, а вечером оно планирует отправиться дальше в Таллиннский порт.

Максимальная вместительность судна составляет 1258 пассажиров.

Напомним, в Рижском порту круизные суды после перерыва почти в полтора года начали пришвартовываться в начале августа этого года.

Рижский порт по объему перегруженных грузов является крупнейшим портом Латвии.


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