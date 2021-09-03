Простоявший год в коронавирусной ловушке круизный лайнер покинул Таллинн

Круизный лайнер AidaCara компании AIDA Cruises, находившийся в Таллинне с конца июля прошлого года, был продан новому владельцу, и 1 сентября судно, носящее теперь имя Astoria Grande, покинуло Таллинн. По текущим данным, второе судно, AidaAura, пробудет в Таллинне до весны.

Прошлой весной коронакризис остановил рейсы всех круизных лайнеров мира, и, хотя к настоящему времени в самых популярных круизных районах первые круизные лайнеры уже вернулись на маршруты, отрасль в целом далека от восстановления, и большая часть судов все еще стоит на якорных стоянках.

Пресс-секретарь Таллиннского порта Сирле Арро сказала, что в июле-августе этого года Таллинн посетили 26 круизных лайнеров, но сезон все еще продолжается. Трудно предсказать, сколько еще круизных лайнеров может прибыть в Таллинн в этом году, потому что, по словам Арро, каждый день приносит новые уведомления как об отмене, так и о запуске новых рейсов.