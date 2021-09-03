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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии

Простоявший год в коронавирусной ловушке круизный лайнер покинул Таллинн

02.08.2020. Tallinn. Aida kruiisilaevad Tallinna reidil. AIDAaura ja AIDAcara. ФОТО: Eero Vabamägi

Одно из двух судов круизной компании Aida Cruises, находившееся в Таллинне на рейде более года из-за пандемии коронавируса, сменило владельца и покинуло Эстонию, пишет Rus.Postimees.

Круизный лайнер AidaCara компании AIDA Cruises, находившийся в Таллинне с конца июля прошлого года, был продан новому владельцу, и 1 сентября судно, носящее теперь имя Astoria Grande, покинуло Таллинн. По текущим данным, второе судно, AidaAura, пробудет в Таллинне до весны.

Прошлой весной коронакризис остановил рейсы всех круизных лайнеров мира, и, хотя к настоящему времени в самых популярных круизных районах первые круизные лайнеры уже вернулись на маршруты, отрасль в целом далека от восстановления, и большая часть судов все еще стоит на якорных стоянках.

Пресс-секретарь Таллиннского порта Сирле Арро сказала, что в июле-августе этого года Таллинн посетили 26 круизных лайнеров, но сезон все еще продолжается. Трудно предсказать, сколько еще круизных лайнеров может прибыть в Таллинн в этом году, потому что, по словам Арро, каждый день приносит новые уведомления как об отмене, так и о запуске новых рейсов.

В 2020 году в Таллинн не заходили круизные лайнеры, а в 2019 году в Эстонию заходило 340 круизных судов.


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