Видео ⟩ "Выдали как кусок мяса!" Родственникам пришлось увозить умершего из Даугавпилсской больницы на личном авто

86-летний дедушка Каспара, который заразился Covid-19, скончался в Даугавпилсской региональной больнице в конце августа.

Вот что Каспар рассказывает о ситуации: "Мы возмущены, что в Даугавпилсской больнице его отдали как кусок мяса. Ощутили себя, грубо говоря, свиньями. Дочь умершего отправилась за своим отцом, моим дедушкой, которого отдали обнаженным в целлофановом мешке".

В разговоре с Bez Tabu руководство больницы допускает серьезный сбой в коммуникации, поскольку персонал не объяснил родственнице, что для вывоза тела умершего можно воспользоваться услугами похоронного бюро, чтобы в такое эмоционально тяжелое время дочери не пришлось видеть тело своего отца в мешке и обеспечивать автомобиль.

Глава больницы Григорий Семенов считает, что сотрудник действовал не только неуважительно, но и нарушил правила обращения с телом умершего, инфицированного Covid-19, в больнице.

В правилах указано, что во избежание контакта с телом, которое становится все более инфекционным, умершего не следует одевать, его надлежит поместить в специальный мешок, изготовленный для этого конкретного случая.

В свою очередь, личные вещи хранятся как потенциально опасные с точки зрения передачи инфекции и передаются родственникам с инструкциями о том, как их продезинфицировать или утилизировать, за исключением документов, необходимых для получения ритуальных услуг - их дезинфицируют и выдают родственникам.

В Инспекции здравоохранения инцидент также объяснили плохой коммуникацией.

Подготовка умершего к выдаче в больнице проходила в соответствии с инструкциями. Однако дальнейшие действия (выдача тела и коммуникация) были неэтичными. Кроме того, если бы родственники позднее сами раскрыли мешок с телом, присутствовал бы хоть и минимальный, но все-таки риск заражения Covid-19.