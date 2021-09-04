Байден поручил рассекретить документы, связанные с терактом 11 сентября

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках (...) Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - сказано в указе.

Байден приказал генеральному прокурору страны Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение шести месяцев.

"Сегодня я подписал указ, предписывающий Министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", - заявил президент США Джо Байден.

Глава США подчеркнул, что, вступая в должность президента, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.

"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", - отметил Байден.

Напомним, что снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.