Байден поручил рассекретить документы, связанные с терактом 11 сентября

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках (...) Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - сказано в указе.
Байден приказал генеральному прокурору страны Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение шести месяцев.
"Сегодня я подписал указ, предписывающий Министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", - заявил президент США Джо Байден.
Глава США подчеркнул, что, вступая в должность президента, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.
"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", - отметил Байден.
Напомним, что снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Джо Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.
Семьи погибших объявили, что выступят против участия Байдена в мероприятиях, приуроченных к годовщине терактов, если тот не рассекретит документы, которые, как они считают, могли бы пролить свет на причастность властей Саудовской Аравии к событиям 20-летней давности.