Директор NMPD: медиков все труднее мотивировать готовиться к наплыву пациентов

Описывая ситуацию, она сказала, что, хотя с сегодняшнего дня открываются ковидные отделения в региональных больницах Валмиеры и Резекне, уже в минувшие выходные было сложно обеспечить места для всех пациентов. Основная проблема в том, что количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось, и пришлось перепланировать размещение пациентов в Рижской Восточной клинической университетской больнице, поскольку койки в этих отделениях заполнялись быстрее, чем прогнозировалось ранее.

"Становится все труднее мотивировать людей пройти через ту же ситуацию, что и в прошлом году, потому что борьба с Covid-19 - это очень тяжелый труд как морально, так и физически",

- сказала Ципуле, добавив, что, если бы общественность лучше понимала, как врачи борются за человеческие жизни в этих обстоятельствах, было бы легче.

"Высказывания некоторых людей о том, что Covid-19 - это выдумка, совсем не помогают, когда дело доходит до работы", - сказала Ципуле.