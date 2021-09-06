Пограничник вытащил пострадавших из разбившегося авто и остановил сильное кровотечение

Вечером в воскресенье, направляясь в командировку, чиновник на дороге в волости Малта заметил попавшее в аварию транспортное средство, перевернувшееся на крышу. Пограничник подбежал к разбившемуся автомобилю, из которой вытекал бензин, и обнаружил там четверых пострадавших.

Пограничник вызвал скорую медицинскую помощь и Государственную пожарно-спасательную службу и отвел людей на безопасное от разбившейся машины расстояние.

Осматривая пострадавших, пограничник установил, что трое из них находятся в стабильном состоянии, а один получил серьезную травму головы, в результате которой началось сильное кровотечение.

Чтобы остановить его, пограничник, используя навыки оказания первой помощи, приобретенные в пограничной службе, наложил жгут, чем и остановил кровотечение.

Вскоре к месту происшествия прибыли ответственные службы.

Врачи доставили одного человека в больницу, остальных пострадавших в аварии госпитализировать не пришлось.