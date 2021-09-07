Вт, 7.09.2021
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Кристине Фальк, глава Общества иммунологии

В Швеции задержали двух женщин, которые связаны с "Исламским государством"

ФОТО: DELIL SOULEIMAN/AFP/Scanpix

Шведская полиция заявила в понедельник, 6 сентября, что они задержали двух женщин, связанных с джихадистской группировкой "Исламское государство", после возвращения в Швецию из Сирии.

В СМИ появилась информация о том, что одна из задержанных находится под следствием по обвинению в военных преступлениях.

Прокурор, ведущий расследование в отношении двух женщин, приказал задержать ее, сообщила пресс-секретарь Стокгольмской полиции Ула Эстерлинг.

"Мы выполнили этот приказ, когда самолет прибыл в Стокгольм во второй половине дня", - сказала Эстерлинг. Она добавила, что на допрос была доставлена ​​еще одна женщина.

В понедельник прокуратура заявила, что сейчас ведется несколько расследований в отношении мужчин и женщин, возвращающихся из районов, контролируемых "Исламским государством".

"Международные преступления, затрагивающие людей, которые возвращаются из районов, контролируемых "Исламским государством", включают военные преступления, геноцид и преступления против человечества", - пояснила в заявлении прокурор Рена Девгуна.

"Швеция несет международное обязательство расследовать эти преступления", - добавила она.

Вещатель SVT сообщил, что по крайней мере одна задержанная находится под следствием по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечества.

SVT также сообщил, что женщины, вернувшиеся в Швецию в понедельник, были в лагерях на севере Сирии. Курдские власти постановили, что у них нет достаточных доказательств, чтобы судить этих женщин, и депортировали их.


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