Недавно проснулся, а уже уставший: продукты на завтрак, которые отнимают энергию

После чашки кофе вы действительно сначала чувствуете прилив энергии. Организм вырабатывает кортизол и адреналин, давая энергию. Но у этой медали есть и другая сторона: постоянные попытки проснуться с кофе будут иметь обратный эффект. Надпочечники, вырабатывающие кортизол и адреналин, просто перестают реагировать на обычную дозу кофеина, и человеку необходимо постоянно ее увеличивать. Организм реагирует не по дням, а по часам: сначала - прилив энергии, а через несколько часов - полная слабость.

Булочки, сладкие хлопья, йогурты и другие сладости на завтрак заставляют поджелудочную железу активно работать, вырабатывая количество инсулина, необходимое для снижения уровня сахара в крови. По этой причине человек начинает чувствовать усталость и раздражение.

Белый хлеб, из которого мы привыкли делать тосты и бутерброды на завтрак, будет иметь такой же эффект, как и сладости: через несколько часов чувство насыщения пройдет, а вместо этого появится усталость и внутреннее раздражение.