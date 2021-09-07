Вт, 7.09.2021
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Недавно проснулся, а уже уставший: продукты на завтрак, которые отнимают энергию

ФОТО: Lolostock/Shutterstock.com

Чтобы получить энергию и бодрость на целый день, очень важно правильно подобрать продукты для завтрака. Некоторых продуктов следует избегать, потому что они вызывают усталость, которую вряд ли кто-то захочет испытывать сразу после того, как встанет с постели.

После чашки кофе вы действительно сначала чувствуете прилив энергии. Организм вырабатывает кортизол и адреналин, давая энергию. Но у этой медали есть и другая сторона: постоянные попытки проснуться с кофе будут иметь обратный эффект. Надпочечники, вырабатывающие кортизол и адреналин, просто перестают реагировать на обычную дозу кофеина, и человеку необходимо постоянно ее увеличивать. Организм реагирует не по дням, а по часам: сначала - прилив энергии, а через несколько часов - полная слабость.

Булочки, сладкие хлопья, йогурты и другие сладости на завтрак заставляют поджелудочную железу активно работать, вырабатывая количество инсулина, необходимое для снижения уровня сахара в крови. По этой причине человек начинает чувствовать усталость и раздражение.

Белый хлеб, из которого мы привыкли делать тосты и бутерброды на завтрак, будет иметь такой же эффект, как и сладости: через несколько часов чувство насыщения пройдет, а вместо этого появится усталость и внутреннее раздражение.

Красное мясо также не рекомендуется на завтрак. Если вы готовите яичницу с сосисками или бутерброд с колбасой, не ожидайте, что этот завтрак зарядит вас силой и бодростью. Организм потратит много энергии на переваривание пищи. В результате вместо сытости и энергии вы почувствуете усталость и голод.


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