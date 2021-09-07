"Встречаться со мной непросто": Зендая о первом поцелуе на площадке, личной жизни и работе с Тимоти Шаламе

Зендая рассказала, как отказалась от первого поцелуя во время съемок сериала "Танцевальная лихорадка" (2010-2013) на канале Disney.

"Я помню, как была на съемках и решила:

"Я не собираюсь этого делать. Я просто поцелую его в щеку, потому что меня еще не целовали. Я не хочу, чтобы поцелуй случился перед камерами"", - призналась актриса.

Также Зендая поделилась подробностями работы с Тимоти Шаламе на съемках фильма Дени Вильнева "Дюна". Она отметила, что чувствует, как актер особенно ценит ее присутствие на площадке. "Я была единственным человеком, который был ближе к его возрасту в актерском составе. Однажды он сказал: "Классно, ты понимаешь мои шутки!". Мы устраивали танцевальные вечеринки в моем трейлере. Он просто приходил со своим маленьким бумбоксом и ставил песни 2000-х, например Soulja Boy".

ФОТО: SIPA/Scanpix

"Мы были гармоничны. У нас схожий ритм. Мы могли сосредоточиться на сценах, но нам также было очень весело", - рассказал Шаламе журналисту.

Он назвал Зендаю "абсолютной иконой" и "отличным другом". Они переписываются и видятся, когда она в Нью-Йорке или он в Лос-Анджелесе. "Он явно очень талантливый актер, и просто замечательный человек и хороший друг. Особенно в этой индустрии приятно встречать тех, у кого схожий опыт, и с которыми можно поговорить", - говорит Зендая.

При этом про свою личную жизнь актриса старается не рассказывать. В Сети ей приписывают романы с коллегами по съемкам: с Тимоти Шаламе ("Дюна"); Джейкобом Элорди ("Эйфория"); Джоном Дэвидом Вашингтоном ("Малькольм и Мари2); Заком Эфроном ("Величайший шоумен").