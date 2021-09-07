Эксперты опровергают один из самых распространенных мифов о вакцинации против Covid-19

Курс вакцинации можно пройти даже в случае аллергической реакции, выбрав вакцину с технологией, не содержащей аллергенов.

Один из распространенных мифов о вакцинах против Covid-19 заключается в том, что некоторым людям вообще нельзя вакцинироваться из-за проблем со здоровьем. Руководитель Совета по иммунизации Даце Завадска объяснила, что единственное противопоказание к "мертвым" вакцинам, какой и является вакцина против Covid-19, - это анафилаксия - аллергическая реакция, которая встречается очень редко, до сих пор в Латвии таких случаев не было. Кроме того, такая реакция не препятствует вакцинации.

"В связи с Covid-19 у нас есть возможность иметь в наличии вакцины различных технологий. Если у человека было анафилактическое вещество, он может выбрать вакцины с другой технологией, в которых этого вещества нет.

Кроме того, если у него или у нее была анафилаксия после получения первой дозы, он или она может завершить курс вакцинации, используя вакцину другой технологии. И будет и защита и сертификат о вакцинации", - поясняет Завадска.

Эксперт отмечает, что есть случаи, когда вакцинацию нужно отложить, например, после трансплантации органа или если человек заболел в день вакцинации. Такое обоснование могут дать лишь специалисты университетской больницы, а не, например, семейные врачи.

В случае анафилаксии ситуация также должна быть рассмотрена советом университетской больницы, который также решит, как завершить процесс вакцинации.

"Учитывая, что заболеваемость в Латвии растет, нужно понимать, что своевременная вакцинация, особенно тем, кто болен чем-то другим, может только помочь. Особенно пациентам, которые могут оказаться в больницах, или тем, у кого работа связана с людьми. Там нечего ждать.

И нужно понимать, что аллергические реакции - поэтому после вакцинации нужно подождать 15 минут - даже если они начались, мы можем успешно их вылечить. Это не смертельно", - поясняет главный инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис.