Фракция KPV LV в Сейме сменила название

В настоящее время во фракцию входят три члена партии "За человечную Латвию" (ЗаЧЛ) - депутаты Марис Можвилло, Рамона Петравича, Иева Крапане, а также один член будущей партии "Республика" - депутат Эрик Пуценс. Ральф Немиро, который больше не является членом ЗаЧЛ, также работает во фракции. Все эти политики когда-то были избраны в парламент по списку KPV LV, но партия быстро распалась.

Как пояснил агентству LETA Можвилло, название фракции было изменено как в рамках соглашения о совместной работе между представителями двух партий, так и для устранения "бремени", связанного с названием KPV LV.

Политик подчеркнул, что главные виновники краха KPV LV уже давно находятся далеко от фракции, а те, кто верит в изначальную идею, с которой пришли в политику, остались. Нынешние члены фракции хотят продолжить совместную работу, в том числе принадлежащие к другим партиям, что не вызовет проблем, уверен Можвилло.

Политик отметил, что сохранение фракции придаст больший вес реализации общих идей. По словам лидера фракции, кроме особых случаев, у депутатов фракции не будет жестких условий, как действовать при голосовании в Сейме.