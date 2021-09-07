Видео ⟩ В центре для соискателей убежища "Муцениеки" возникли беспорядки

Соискатели убежища рассказали передаче, что хотят не оставаться в Латвии, а попасть в Германию, поэтому просят открыть ворота, чтобы они могли отправиться дальше. Если их не откроют, они готовых их выломать.

Протестующие готовы также объявить голодовку. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, они перебросили через забор центра "Муцениеки" несколько коробок с продуктами питания.

Как сообщает агентство LETA, со вторника в "Муцениеки" объявлен карантин.

Принятое решение основывается на показателях заболеваемости Covid-19 в стране и на том, что просители убежища используют помещения общего пользования, что увеличивает риск заболевания и распространения вируса, а также на том факте, что лишь около 50% просителей убежища решили сделать прививку от Covid-19.

Решение о карантинном режиме было принято, чтобы защитить здоровье находящихся в центре людей и избежать еще одной вспышки Covid-19.

В случае необходимости новые просители убежища будут размещены в центре "Муцениеки" отдельно от лиц, у которых лабораторно подтвержден диагноз Covid-19.

В настоящее время в "Муцениеки" проходит регулярное лабораторное тестирование просителей убежища и подтвержден один новый случай коронавируса.