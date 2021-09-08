Катастрофа "Эстонии": родственники погибших организуют погружение к месту крушения

Экспедиция начнется в ближайшие 10 дней и продлится две недели. Исследовательскую группу, финансируемую из частных источников, возглавит Маргус Курм, бывший глава Эстонской комиссии по расследованию катастрофы.

Он добавил, что экспедиция не ставит своей целью найти виновных или попытаться подтвердить версию катастрофы, но это уникальная возможность найти ответы хотя бы на некоторые вопросы.

Леннарт Берглунд, чья организация SEA представляет родственников жертв катастрофы "Эстония" из Швеции, сказал Postimees, что все предыдущие исследования проводились, чтобы скрыть настоящую причину катастрофы. "Это расследование очень важно для нас, чтобы найти настоящую причину гибели "Эстонии"", - сказал Берглунд.

Маргус Курм сказал, что идея независимого расследования была у него в голове давно.

"Однако сейчас, летом, нам посчастливилось найти подходящую команду и финансиста", - сказал Курм.

"В настоящее время мы подсчитали, что весь проект будет стоить около 800 000 евро, из которых 500 000 - 600 000 евро будут потрачены на погружения", - сказал Курм. Он добавил, что окончательная стоимость будет определяться продолжительностью экспедиции.

Экспедиция финансируется различными спонсорами из Швеции и Эстонии через организацию Mare Liberum. Курм сообщил, что крупнейшим спонсором является медиакомпания Postimees Grupp. Проект софинансируется SEA.

Паром "Эстония", построенный в 1980 году на немецкой верфи Meyer Werft, затонул в ветреную ночь 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На нем находились 989 пассажиров и экипаж. Спасено всего 138 человек, один из которых позже скончался в больнице. 852 человека погибли или пропали без вести, только 94 были найдены мертвыми. Среди пассажиров было 29 жителей Латвии, из которых выжили только шестеро.

Гибель "Эстонии" - катастрофа с наибольшим количеством жертв в Балтийском море в мирное время.

Расследование 1997 года пришло к выводу, что паром затонул после разрушения носового визора из-за сильных волн.