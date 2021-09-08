Должники по алиментам в Эстонии не спешат закрывать долги за счет пенсионных накоплений

Первые выплаты по долгам судебные исполнители получили 2 сентября вечером, а 3 сентября и вовсе стало "днем счастливого клиента", когда люди активно звонили и писали, чтобы уточнить, полностью ли они рассчитались со своими долгами, сказала судебный исполнитель Татьяна Афанасьева.

По предварительным подсчетам, речь пока идет о десятках людей, закрывших долги полностью, а некоторые смогли погасить большую часть задолженностей.

В то же время должники по алиментам погашать свои задолженности не спешат: львиную долю закрытых обязательств, по словам Афанасьевой, составляют гражданские требования, возникшие как в последние пять лет, так и те, которым около десяти лет.