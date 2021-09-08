Витамин B12 для кроветворения и нервных клеток: как узнать, принимаете ли вы его в достаточном количестве?

Поскольку организм не может сам синтезировать витамин B12, его уровень вследствие различных факторов может быть недостаточным, что влияет и на наше физическое, и на психическое самочувствие. О том, какое значение имеет витамин B12 и какие симптомы указывают на его дефицит, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.

B12 является водорастворимым витамином группы B, и его основная функция в организме человека заключается в сохранении нормального кроветворения и функциональности нервных клеток. Витамин B12 превращает фолиевую кислоту в активную форму, участвует в синтезе РНК и ДНК - генетического материала клеток, в синтезе миелиновой оболочки, или оболочки нервных волокон, и в процессах распада жирных кислот. B12 также необходим для различных процессов роста и регенерации, а также важен в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Пониженный уровень витамина B12 в крови связан с повышенным риском развития депрессии и может стать причиной бесплодия.

"Организм сам не синтезирует витамин B12, поэтому получить его можно только с пищей. Витамин B12 встречается преимущественно в продуктах животного происхождения, таких как мясо, печень, яйца, молочные продукты, морепродукты и рыба.

Придерживаясь полноценного сбалансированного питания, о дефиците B12 можно не беспокоиться, но проблемы могут возникнуть у людей, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения - им необходимо принимать этот витамин дополнительно", - говорит сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.

Поскольку всасывание витамина B12 происходит в тонком кишечнике, недостаточная абсорбция витамина также возможна в случае нарушений работы желудка или тонкого кишечника. Дефицит витамина чаще всего наблюдается у пациентов с гастритом и у перенесших операцию на желудке. Использование лекарств, снижающих кислотность желудка, также может препятствовать всасыванию витамина, в свою очередь, у больных сахарным диабетом причиной дефицита может стать прием метформина. В группу риска входят пожилые люди, поскольку способность всасывания витамина B12 с годами снижается. Дефицит B12 также может возникать у беременных женщин, поскольку при стремительном развитии плода запасов витаминов у мамочки может быть недостаточно.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците B12

"Признаки, свидетельствующие, что организму не хватает витамина B12, изначально неспецифичны, поэтому люди зачастую не обращают на них внимания, списывая их на усталость и переутомление. Однако стоит задуматься, если возникает:

чувство онемения в руках или ногах,

нарушение чувствительности,

неспособность сконцентрироваться,

нечеткое зрение,

постоянная усталость,

слабость,

плохое самочувствие,

головокружение,

изменения настроения (включая склонность к депрессии),

бледность кожи.

"На эти симптомы следует обратить внимание и своевременно обратиться к семейному врачу, чтобы пройти необходимые проверки и установить, действительно ли виноват низкий уровень витамина B12. Длительный дефицит B12 может привести уже к более серьезным заболеваниям, которым нередко сопутствуют неврологические расстройства", - подчеркивает фармацевт Apotheka М. Шукеле.

Необходимые суточные дозы витамина B12: для младенцев - 0,5 микрограмма;

для детей - 0,9-1,8 микрограмма;

для взрослых - 2,4 микрограмма

для беременных и кормящих мамочек - 2,6-2,8 микрограмма.