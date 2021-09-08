Ср, 8.09.2021
Покупают и свежие, и сушеные. Больше сушеные. В принципе, не понимаю, кому это нужно, но если можно заработать, почему бы и нет? Янис, продавец мухоморов
Янис, продавец мухоморов
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Видео ⟩ Мигрант из Афганистана бросился под фуру на латвийско-белорусской границе

ФОТО: Скриншот из видео

Мигрант из Афганистана бросился под фуру в пропускном пункте Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, сообщает Zerkalo.io со ссылкой на Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси.

В пятницу, 3 сентября, на латвийско-белорусскую границу прибыли 15 афганцев, среди которых было десять детей. Мигранты пересекли белорусский пропускной пункт Григоровщина и направились в сторону сопредельного латвийского ПП Патерниеки, где попытались подать ходатайства о предоставлении статуса беженцев и вызвать сотрудника ООН.

В пропуске группе мигрантов было отказано. Тогда один из них бросился под фуру, которая медленно приближалась, чтобы выехать из Латвии в Беларусь. Как сообщает ГПК, "таким образом гражданин Афганистана хотел обратить внимание общественности на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории".

К счастью, водитель фуры успел остановиться, после чего афганец вылез и вернулся к группе.


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