Видео ⟩ Мигрант из Афганистана бросился под фуру на латвийско-белорусской границе

В пятницу, 3 сентября, на латвийско-белорусскую границу прибыли 15 афганцев, среди которых было десять детей. Мигранты пересекли белорусский пропускной пункт Григоровщина и направились в сторону сопредельного латвийского ПП Патерниеки, где попытались подать ходатайства о предоставлении статуса беженцев и вызвать сотрудника ООН.

В пропуске группе мигрантов было отказано. Тогда один из них бросился под фуру, которая медленно приближалась, чтобы выехать из Латвии в Беларусь. Как сообщает ГПК, "таким образом гражданин Афганистана хотел обратить внимание общественности на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории".