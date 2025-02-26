США и Россия проведут переговоры в Стамбуле в четверг

Отношения между Россией и США в дипломатической сфере остаются напряженными с начала войны в Украине. При администрации Джо Байдена обе страны взаимно выслали большое число дипломатов, что серьезно осложнило функционирование посольств. На переговорах в Стамбуле основной темой станет урегулирование этих вопросов.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле. Думаю, ее итоги покажут, насколько быстро и эффективно мы можем продвигаться вперед", - заявил Лавров в среду во время визита в Катар.

18 февраля в Эр-Рияде Лавров встретился с новым госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны договорились начать обсуждение ситуации в Украине.

Однако заявления Лаврова дают понять, что Москва не готова замораживать линию фронта в текущем положении.

"Некоторые говорят - давайте проведем линию там, где она есть: эта часть будет российской, другая - украинской. Во-первых, этого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении народа", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что "то, что осталось от Украины", должно быть освобождено от "расистских" законов.

Согласно российской Конституции, Кремль считает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области частью России, хотя не контролирует их полностью. Это подтверждает, что Москва, по всей видимости, намерена продолжать войну до тех пор, пока не захватит территории, которые считает "своими".

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