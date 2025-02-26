21 февраля Силиня объявила о "перезапуске" работы своего правительства, представив план действий и отправив в отставку сразу трех министров:

министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),

министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),

министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Через несколько дней премьер-министр заявила, что "Новое Единство" выдвигает на пост министра образования Розенбергса, который предварительно согласился.

Однако теперь партия официально подтвердила, что Розенбергс уведомил партию о своем решении отказаться от участия в формировании правительства по личным причинам.

В партии заверили, что предложат нового кандидата.

"Безопасность Латвии, экономический рост, поддержка семей и снижение бюрократии - это приоритеты, которые "Новое Единство" продолжит последовательно реализовывать для обеспечения стабильности и безопасности страны", - говорится в заявлении партии.

Розенбергс - давний член партии "Новое Единство" и занимает пост мэра Цесисского края с 2013 года. За это время он руководил самоуправлением в период значительных реформ и приобрел опыт в улучшении качества образования и школьных преобразованиях.

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