Мэр Цесисского края Янис Розенбергс ("Новое Единство") отозвал свою кандидатуру на пост министра образования и науки по личным причинам. Таким образом, в данный момент в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство") не осталось ни одного официального кандидата на три вакантных министерских поста.
21 февраля Силиня объявила о "перезапуске" работы своего правительства, представив план действий и отправив в отставку сразу трех министров:
- министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),
- министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),
- министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Через несколько дней премьер-министр заявила, что "Новое Единство" выдвигает на пост министра образования Розенбергса, который предварительно согласился.
Однако теперь партия официально подтвердила, что Розенбергс уведомил партию о своем решении отказаться от участия в формировании правительства по личным причинам.
В партии заверили, что предложат нового кандидата.
"Безопасность Латвии, экономический рост, поддержка семей и снижение бюрократии - это приоритеты, которые "Новое Единство" продолжит последовательно реализовывать для обеспечения стабильности и безопасности страны", - говорится в заявлении партии.
Розенбергс - давний член партии "Новое Единство" и занимает пост мэра Цесисского края с 2013 года. За это время он руководил самоуправлением в период значительных реформ и приобрел опыт в улучшении качества образования и школьных преобразованиях.
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