Ср, 26.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Янис Розенбергс отказался от поста министра образования (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Янис Розенбергс
Янис Розенбергс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Мэр Цесисского края Янис Розенбергс ("Новое Единство") отозвал свою кандидатуру на пост министра образования и науки по личным причинам. Таким образом, в данный момент в правительстве Эвики Силини ("Новое Единство") не осталось ни одного официального кандидата на три вакантных министерских поста.

21 февраля Силиня объявила о "перезапуске" работы своего правительства, представив план действий и отправив в отставку сразу трех министров:

  • министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"),
  • министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство"),
  • министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Через несколько дней премьер-министр заявила, что "Новое Единство" выдвигает на пост министра образования Розенбергса, который предварительно согласился.

Однако теперь партия официально подтвердила, что Розенбергс уведомил партию о своем решении отказаться от участия в формировании правительства по личным причинам.

В партии заверили, что предложат нового кандидата.

"Безопасность Латвии, экономический рост, поддержка семей и снижение бюрократии - это приоритеты, которые "Новое Единство" продолжит последовательно реализовывать для обеспечения стабильности и безопасности страны", - говорится в заявлении партии.

Розенбергс - давний член партии "Новое Единство" и занимает пост мэра Цесисского края с 2013 года. За это время он руководил самоуправлением в период значительных реформ и приобрел опыт в улучшении качества образования и школьных преобразованиях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх