Военный транспортный самолет Ан-12 рухнул во вторник вечером в жилом районе на окраине Хартума, столицы Судана. В результате катастрофы погибли 46 человек, сообщили власти региона.
В Судане разбился военный самолет, десятки погибших
Самолет потерпел крушение во время взлета с авиабазы Вадисейдна, принадлежащей ВВС Судана. Среди погибших и пострадавших есть как военные, так и гражданские.
По официальным данным, 10 человек получили ранения, включая детей. Их доставили в местную больницу. Крушение также привело к разрушению нескольких жилых домов.
По информации агентства Франс Пресс (AFP), источник в суданской армии сообщил, что причиной аварии стала техническая неисправность.
Инцидент произошел на фоне продолжающегося с апреля 2023 года гражданского конфликта между суданской армией и группировкой "Силы оперативной поддержки" (RSF).
Накануне, в понедельник, RSF заявили о том, что сбили другой военный самолет - Ил-76, пролетавший над городом Ньяла в провинции Южный Дарфур.
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