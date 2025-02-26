В Судане разбился военный самолет, десятки погибших

Самолет потерпел крушение во время взлета с авиабазы Вадисейдна, принадлежащей ВВС Судана. Среди погибших и пострадавших есть как военные, так и гражданские.

По официальным данным, 10 человек получили ранения, включая детей. Их доставили в местную больницу. Крушение также привело к разрушению нескольких жилых домов.

По информации агентства Франс Пресс (AFP), источник в суданской армии сообщил, что причиной аварии стала техническая неисправность.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося с апреля 2023 года гражданского конфликта между суданской армией и группировкой "Силы оперативной поддержки" (RSF).

Накануне, в понедельник, RSF заявили о том, что сбили другой военный самолет - Ил-76, пролетавший над городом Ньяла в провинции Южный Дарфур.

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