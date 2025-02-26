В Рижском агентстве инвестиций и туризма выявлены нарушения

Как сообщили в Отделе внешних коммуникаций Рижской думы, сегодня в 13:00 состоится закрытое чрезвычайное заседание, на котором депутаты обсудят результаты проверки, проведенной Управлением аудита и ревизии в Агентстве инвестиций и туризма.

Перед этим, в 11:00, исполнительный директор города Янис Ланге объяснит причины созыва внеочередного заседания. Брифинг для СМИ пройдет в фойе на четвертом этаже Ратуши.

Согласно законодательству, Рижская дума имеет право инициировать дисциплинарное разбирательство или служебную проверку в отношении действий директора муниципального агентства, а также применять к нему дисциплинарные взыскания.

Исходя из выводов, представленных в аудиторском отчете, депутаты должны будут принять решение о том, возбуждать дисциплинарное дело или нет.

На данный момент Рижское агентство инвестиций и туризма возглавляет Фредис Быков.

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