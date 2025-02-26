Политолог: нет уверенности, что правительство Силини через неделю еще будет существовать

По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

О напряженности свидетельствуют также затянувшийся рестарт правительства и первая реакция министра образования и науки Анды Чакши на известие о том, что она лишится своей должности.

"Все это говорит о том, что реформы обсуждаются в очень узком кругу, что не очень хорошо с точки зрения политики партии и не свидетельствует о широкой поддержке премьер-министра в ее рядах", - сказал Раевский.

Политолог также напомнил, что при принятии государственного бюджета глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") по некоторым вопросам вступал в конфронтацию с членом своей партии, министром финансов Арвилом Ашераденсом. "Есть много симптомов внутренней напряженности", - сказал Раевский.