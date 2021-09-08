Беспорядки в центре для соискателей убежища "Муцениеки" утихли

В государственной полиции LETA заверили, что ситуация в Муцениеках находится под контролем и никто не задержан.

Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке заверила, что во время переговоров с жителями центра им напомнили о необходимости пройти тест на Covid-19. Перед этим жители центра были проинформированы о тестировании, которое началось во вторник.

Жителям центра объяснили, что после получения результатов тестирования будет известно, какие соискатели убежища должны находиться в самоизоляции, а кто сможет покинуть территорию центра в соответствии с регламентом.

В настоящее время в центре проживает 260 человек, включая детей.

Она также подтвердила, что ситуация под контролем, оборудование центра не повреждено и голодовки не объявляются.

Агентство LETA удостоверилось, что внутренние правила центра предусматривают, что во время пребывания там просителю убежища запрещается продавать и употреблять алкоголь, умышленно причиняя вред своему здоровью или здоровью других лиц.

Обязанность ищущего убежища - соблюдать требования нормативных актов, соблюдать законные требования центра размещения и охраны. Обязанностью также является проявление терпимости и недискриминации в контакте с персоналом и жителями центра размещения, уважение других мнений,понимание и усвоение норм поведения и этических принципов.

Соискатель убежища возмещает ущерб, причиненный по его вине центру размещения, его сотрудникам или жильцам.

Если соискатель убежища, достигший 18-летнего возраста, нарушил требования настоящих Правил, руководитель центра в праве переселить его в помещение с пониженной комфортностью и запретить пользование оборудованием центра размещения в местах общего пользования.

Если соискатель убежища желает покинуть центр размещения более чем на 24 часа, он или она должны сообщить об этом сотруднику центра размещения.

Как сообщалось, во вторник, 7 сентября, в центре был объявлен карантинный режим для контроля ситуации с Covid-19. Это решение основано на распространенности Covid-19 в стране и на том факте, что только около 50% просителей убежища вакцинировались от Covid-19.

Решение о карантинном режиме было принято для защиты здоровья соискателей убежища и своевременного предотвращения новой вспышки Covid-19.

Жители центра выразили недовольство введенным карантинным режимом. В видео, опубликованном TV3, видно, что десятки просителей убежища, в том числе дети, собрались у забора на территории центра. Соискатели перебросили через забор несколько ящиков с едой, а несколько детей забрались на забор. Соискатели говорили, что готовы объявить голодовку.

По состоянию на конец августа в центре размещалось 44 просителя убежища, инфицированных Covid-19. Также в августе скончался один из просителей убежища, прибывший в Латвию и заразившийся Covid-19.