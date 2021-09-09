Полицейские поймали десять пьяных водителей и одного в наркотическом опьянении

Вчера в Рижском регионе и Латгале были остановлены по два нетрезвых водителя, а в Риге был задержан один водитель, употреблявший наркотики. В Курземе полиция задержала четырех нетрезвых водителя, а в Видземе и Земгале - по одному водителю.