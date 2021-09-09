Чт, 9.09.2021
Невозможно ввести повсеместный контроль сертификатов Covid-19 в общественном транспорте Риги. Вилнис Кирсис , заместитель мэра Риги.
Вилнис Кирсис , заместитель мэра Риги.

Полицейские поймали десять пьяных водителей и одного в наркотическом опьянении

Иллюстративное фото ФОТО: Lauris Nagliņš / LETA

За минувшие сутки на латвийских дорогах были задержаны 10 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, и один, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Вчера в Рижском регионе и Латгале были остановлены по два нетрезвых водителя, а в Риге был задержан один водитель, употреблявший наркотики. В Курземе полиция задержала четырех нетрезвых водителя, а в Видземе и Земгале - по одному водителю.

За минувшие сутки полицейские составили 236 протоколов об административных правонарушениях на дорогах Латвии за превышение разрешенной скорости движения, а один протокол был составлен за агрессивное вождение.

В целом в среду было составлено 598 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

Вчера на государственных дорогах зарегистрировано 99 ДТП, пострадали 14 человек, один человек погиб.


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