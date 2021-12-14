И вдруг он сказал: "Пообещайте, что вы мне маму найдете"

В 47 лет Рита Вахонина решилась взять к себе первого приемного ребенка. С тех пор около 20 детей прошли через ее временную приемную семью. Воспитание детей из детдома, трудные подростки и тяжелый диагноз: ей пришлось пройти через многое. Рита - вторая героиня серии публикаций RUS TVNET "(Не)детские проблемы". Вот ее история.

"(Не)детские проблемы" - это серия статей RUS TVNET, посвященная тем детям Латвии, которым повезло меньше других. У них нет заботливых родителей, дома, а порой и здоровья. Первая часть этого проекта посвящена приемным семьям - особой форме опеки, о которой в Латвии говорят все еще мало. Приемная семья - не конечный дом ребенка, оставшегося без попечительства родителей, однако это более благоприятная во всех смыслах среда в сравнении с детдомом. В рамках этого проекта мы рассказываем о роли приемных семей глазами мам и детей, сопровождая информацию официальными данными и мнением экспертов.

"Я, наверное, не решала стать приемной мамой. Есть такое выражение: "Зов предков"

Тема детей начала волновать Риту, когда она уже была взрослой женщиной. Во многом то, чем она сейчас занимается, связано с ее тяжелым детством: "Я рано ушла на улицу, из-за неимения семьи. Она у меня была номинальная, но то, что происходило внутри семьи, уводило меня на улицу. Ругань, скандалы, отец пил, мама нас постоянно прятала. Я старалась дома не появляться до вечера. Соответственно, это привело к нехорошим вещам. Другими словами, мне понятно, почему дети уходят на улицы".

Когда Рита стала взрослее, она начала замечать эту проблему в своем районе. Дети "стайками" были на улицах и было очевидно, что в семьях у них не все в порядке.

"Я понимала, что у меня в детстве не было такого человека, который авторитетно повлиял бы на меня. Поэтому мое сердце неровно билось, я хотела как-то подружиться с ними", - вспоминает Рита.

Ей очень хотелось объединить этих детей по интересам, собирать их вместе. Она начала звать детей к себе домой, кормить их, разговаривать с ними. "Была одна девчонка, я знаю, что мать ее била и порой ей даже есть было нечего. Я ее часто притаскивала к себе домой. Не просто кормила, а пыталась с ней разговаривать о ее будущем и таких темах. Эти дети, они как будто сами меня начали находить. Я шла в магазин, например, и дети во дворе кричали: "Тетя Рита, здравствуйте".

Желание делать больше для детей с "улиц" не покидало Риту и она вместе с одной неравнодушной девушкой решили создать студию для таких ребят. "Все девочки хотят что-то с волосами сделать, накраситься. Косички, прически, колоски и все прочее. Мы решили создать такую студию. Они приходили сюда, я им и голову чистила от вшей. Мне никто не говорил это делать, это было в моем сердце".

В этой студии дети начинали открываться, рассказывать про свои проблемы в семье и что происходит дома: "Вплоть до того, что прибегали, говорили: "Все, я сбежал из дома, я посрался с мамой". Я говорю: "Иди и помирись, мама у тебя одна. Вернись домой. И потом через несколько дней встречаю его: "Все нормально, я с мамой помирился, я пришел домой".

Рита пыталась огородить этих детей от плохих компаний, от разных зависимостей: "Я постоянно пыталась им донести, если что-то предлагают - не берите. Это болото. И какие-то такие стандартные вещи, которые приходили от сердца, они, наверное, все-таки работали в их жизни".

Рита Вахонина ФОТО: Фото из личного архива

Она постоянно думала, как еще можно им помочь, и жизнь свела ее с женщиной, которая открыла частные кризисные центры в Латвии. "У меня была мечта там работать. Был кризисный центр на Дзирнаву и меня кто-то познакомил с ней. Тогда время было жуткое (90-е) ни работ не было, все развалилось, не было ничего. Я сама выживала без средств существования. И она меня позвала волонтером в этот центр. Я была на 28 небе от счастья. И уже через месяц меня взяли на постоянную работу".

Рита признает, что там творилось "невообразимое", полный центр подростков. Там она проработала долгие годы. "Были у нас и приюты, я и там работала. Работала в смысле, как и сейчас "работаю" - в кавычках.

Я никогда не говорю, что это работа, это не работа - это призвание".

Через некоторое время появились детские дома домашнего типа, это было что-то новое в Латвии: "Это были обыкновенные квартиры, купленные организацией, где дети могли почувствовать себя как дома".

Посвятив себя детям и отдав работе в кризисном центре много лет, Рита столкнулась с выгоранием и решила полностью поменять сферу деятельности.

Прошло много времени и жизнь снова вернула Риту к работе в кризисном центре: "У меня была операция, и я в этот период не могла работать. Я восстанавливалась после операции. И меня подруга позвала помочь в кризисном центре. И я после длительного отдыха с таким удовольствием вернулась туда".

Первый приемный ребенок

"Я поняла, что вернулась туда уже не просто так. Туда как раз попал один мальчик и это повлияло и на мою жизнь", - делится своей историей Рита.

На тот момент она и не думала о приемных детях и не знала, что такой вариант для нее есть: "Я даже не знала, что один человек может брать приемных детей без мужа, я думала так только пары делают".

Один мальчишка приходил в центр каждый день. У него были проблемы в семье, он был перепуган, как бы не попасть в детский дом. Вскоре у него умерла мама и решалась его судьба.

"И он мне говорит:

"Пообещайте, что вы мне маму найдете". Как такое можно пообещать ребенку? Ему на тот момент 11 лет было. Он настолько глубоко зацепился в моем сердце", - вспоминает Рита.

В то время начали закрываться домашние приемные центры. Благодаря тогдашнему министру благосостояния Айнару Баштиксу родилась система временных приемных семей. "Дети боятся детских домов. Я работала с детьми, которые по 6-7 лет были в детском доме. Это настолько глубоко сломленные люди, внутри вся внутренняя система психики полностью испорчена.

Поэтому я знаю, что такое детдомовский ребенок и ребенок из хоть какой неблагополучной, но из семьи. Это две большие разницы".

Первого ребенка Рита взяла, когда ей было 47 лет. У нее не было своих детей и именно это мешало ей принять решение.

"Меня это очень сильно тормозило, я не имею права, у меня же детей нет своих. Какое я имею право кого-то воспитывать?", - думала она. Сейчас Рита поняла, что в этом деле необязательно воспитать много детей. "Когда у тебя сердце наполнено этим, ты понимаешь, как правильно поступать. Есть ошибки, как у всех. Когда ты любишь кого-то, ты очень внимателен к нему. Я всех этих детей любила, я видела, что им нравится, что не нравится. Вот этот мальчишка меня к этому и подвел", - рассказала она. В какой-то момент Рита поняла, что ей нужно взять мальчика к себе.

"Я его взяла, ему было 11 лет и он прожил со мной до 18 лет", - рассказывает приемная мама.

Несмотря на теплые отношения с сыном, им пришлось пройти через некоторые испытания, когда мальчику было 15 лет. Тогда одна американская семья захотела забрать ребенка к себе: "Семья была достаточно богатая, крышу ему там снесло, что понятно. Я знала, что не имею права влиять на его решение. Мне было больно, это первый ребенок был. Если ты к собаке привязываешься, к коту, что говорить про ребенка".

Она решила отойти в сторону, чтобы никаким образом не влиять на его решение. Мальчик решил, что поедет в США и Рита тяжело это переживала: "Я показывала, что я радуюсь за него, так надо было. Говорила ему, что будем переписываться, когда-то ты приедешь. Я его уже отпустила полностью, и прошло недели 2-3, смотрю, он какой-то потерянный, весь в раздумьях. Потом он подошел ко мне и стал прощение просить. Он сказал: "Я понял, что моя семья - это ты, захочешь ты меня назад?" Я говорю, так я тебя и не выгоняла. Так он и остался со мной.

Это вот мой первый ребенок, по всем ощущениям я его как будто сама родила. Поэтому и было так больно его отпускать".

Она также отметила, что у них с сыном до сих пор очень близкие отношения. Жизнь ее первого приемного (для нее родного) сына сложилась хорошо. Он женился, у него есть дети. Он успешный, у него хорошая профессия, он твердо стоит на ногах.

Воспитала 20 детей

С тех пор Рита взяла к себе домой около 20 детей, сейчас у нее живут шестеро. Она старается брать к себе и братьев, и сестер, детей, если они есть: "Если приходят дети с одной семьи, как их разделить? Я беру всех. Вот сейчас, у меня трое детей с одной семьи. Ты не можешь их разделять, это нежелательно. Они себя чувствуют тогда увереннее и смелее".

Первый мальчик прожил с Ритой год, а потом рассказал, что у него где-то есть брат и сестра. Он даже не знал, как они выглядят. Рита решила их найти и забрать к себе. "Я тогда обратилась в Сиротский суд. Спустя год мне позвонили, сказали, что их нашли в одном детском доме, я тогда взяла их тоже к себе.

Но они выросли в детдоме, они там с 2 лет росли, а я их взяла в 12-13 лет, поэтому я знаю, что такое дети в детдоме. Детские дома - это просто преступление".

Именно так и начался путь Риты как приемной мамы, которая начала забирать детей в свою временную приемную семью и делает это до сих пор. Некоторые оставались с ней до 18 лет, некоторые уходили раньше, с кем-то у нее складывались более близкие отношения, с кем-то отношений не получалось. Были дети, которые после нее вернулись к своим родным родителям.

Как воспитывать подростков?

С подростками очень мало людей работает, с ними сложнее, не скрывает Рита. "В этом деле я такая, какая я есть. Я могу накричать, могу полюбить, так как никто. Весь спектр эмоций, он во мне задействован. Я всегда говорю детям на встречах, я такая, какая есть. Я не стараюсь показаться пуси-пуси кому-то. Я строгая, но я справедливая. У меня свои правила, свои порядки, у меня свои границы. Я выкладываю им все нюансы, всю чернуху, это обязательная модель. Если ты согласен, то ок. Я тебя помогу. Таких, кто не соглашался, не было".

У Риты были и совсем тяжелые подростки, да и сейчас не всегда легко. "Они как зеркало - чуть-чуть ты поменяешь к ним свое отношение, моментально оно меняется к тебе. Вот и думай потом, кто тут тяжелый я или они?".

Был мальчик, который психологически мучил Риту. Морально ее изматывал, ей было сложно. Но им удалось это прожить.

"Сейчас он приезжает и все хорошо. И раны как будто исцеляются. Ты даешь им возможность раскрыться. Когда они тебе доверились и приняли, тут уже все, только держись.

Это как снег тает, что там под ним - все знают. Это все сначала летит в тебя.

Пока еще снег, пока они пытаются тебе самые лучшие стороны показать, это одно. Когда они уже обживаются, они могут и хамить, и послать тебя прямым текстом. Тут уже важны границы, воспитание, разные способы. Это целый процесс".

ФОТО: Из личного архива

Как помогает государство?

Cейчас у Риты шесть детей. Она получает пособия на одежду, еду, различные детские кружки: "На такое пособия есть, не могу сказать, что голодаем. Денег достаточно".

К тому же, по мнению приемной мамы, сейчас ситуация с помощью государства изменилась в лучшую сторону.

"Раньше государство было несправедливо по отношению к ним [совершеннолетним сиротам]. Но закон поменяли. Либо ты учишься, либо остаешься без денег. Но эти дети в основном не склонны к учебе, они не родились в таких условиях, где привита учеба и т.д. Есть, конечно, исключения. Преимущественно

это дети с поврежденной психикой и им сложно учиться, а лишать их денег, если не идешь дальше учиться, я думаю это кощунство", - считает она.

Рита постоянно выступает на всех встречах за то, чтобы государство помогало детям после 18 лет. "До 18 на пособиях детей несложно растить. Я получаю пособия на ребенка от государства. С деньгами несложно. Сложнее дальше, когда им исполняется 18. Я знаю, что это такое, когда нужно помогать искать квартиру, заполнять все документы. Квартиры даются по договору до 24 лет. Пока им не исполнилось 24 года, они могут снимать квартиру и Социальная служба оплачивает все. Также они получают пособия и после 18 лет, если они продолжают учебу. Плюс государство дает подъемные деньги, чтобы купить все необходимое в новую квартиру. Дается ряд пособий. Сейчас ситуация с пособиями улучшилась".

Финансовая помощь сиротам после совершеннолетия ​Ежегодно около 500 детей-сирот или детей, оставшихся без попечительства родителей, достигают совершеннолетия (в 2020 году таких детей было 490). У всех есть право получить: 1) одноразовое пособие для начала самостоятельной жизни - минимум 218 евро (если есть инвалидность с детства - минимум 327 евро). Выплачивает самоуправление или учреждение, в котором содержался ребенок; 2) одноразовое пособие для приобретения бытовых вещей и мягкого инвентаря - минимум 820,05 евро*. Выплачивает самоуправление, в котором было принято решение Сиротского суда; *До 1 января этого года пособие составляло всего 249,71 евро. 3) пособие на жилье или жилое помещение до достижения 24 лет. Выплачивает самоуправление, в котором было принято решение Сиротского суда. Если совершеннолетний продолжает учиться, дополнительно он имеет право на: 1) пособие на ежемесячные расходы - минимум 109 евро (если есть инвалидность с детства - минимум 163 евро); 2) государственное семейное пособие - 11,38 евро (выплачивают до 20 лет при условии, что совершеннолетний не вступает в брак); 3) пенсию по утрате кормильца - если совершеннолетний учится очно и не старше 24 лет. Минимальный размер пенсии для детей от 7 лет - 111 евро; 4) льготы на общественный транспорт. 5) средства на содержание (uzturlīdzekļi) - если совершеннолетний получает основное, среднее, профессиональное или специальное образование и не старше 21 года. В Минблаге признают, что не все совершеннолетние готовы к самостоятельной жизни - у кого-то не хватает навыков и знаний в бытовых вопросах, кому-то необходимо помочь наладить сотрудничество с государственными и муниципальными учреждениями. Для помощи совершеннолетним сиротам в Латвии действует менторская программа, в рамках которой им помогает наставник - с учебой, расширением кругозора, финансовой грамотностью, сменой круга общения, отказом от потребления веществ, вызывающих зависимость. В 2021 году поддержку ментора получили 50 совершеннолетних сирот, получается - каждый десятый. Оценив результаты, в 2022 году Минблаг обещает эту программу продолжить. Не скрывают в Минблаге и то, что достаточно остро стоит и жилищный вопрос для совершеннолетних. В Латвии в целом не хватает жилого фонда, молодым людям часто предлагают квартиры плохого качества без ремонта. В свою очередь рынок аренды для этих молодых людей практически недоступен, так как требуется залог в размере двухмесячной арендной платы, помимо этого мешают и стереотипы арендодателей о сиротах, мол, они не смогут заплатить или испортят квартиру.

У двоих совершеннолетних детей Риты есть квартиры, двое снимают квартиру и продолжают учиться, один уже окончил университет.

Рак, дети и борьба за жизнь

В январе этого года Рита узнала страшный диагноз. Рак. В апреле она начала курс химиотерапии и смогла победить болезнь: "Когда я получила этот приговор, у меня внутри все перевернулось. Как? Куда кого?

Для меня рак - это был приговор смерти. Меня как будто шарахнули по голове каким-то молотком".

Первое время Рита ничего не говорила детям: "Я закрылась. Когда уже все подтвердилось, я поняла что не имею права скрывать от них такое". Рита решилась и рассказала детям, что она заболела и сейчас проходит лечение.

"У нас не было такого, что я больная. Они восприняли все это спокойно. Возможно, потому что я была настроена так. Да, сейчас я заболела и мне нужно пройти курс.

Но умирать я не собираюсь, не дождетесь".

По словам Риты, атмосфера дома не поменялась. Были дни, когда после химиотерапии она долго лежала в кровати, и дет все сами делали.

"Говорили: "Ты лежи, мы там сейчас сами пожарим все, макароны сварим. У нас дома как будто не было намека на какие-то болезни, я жила как я живу. Поэтому мы спокойно смогли пережить этот период".