Пт, 10.09.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии все еще остаются низкими

Центр вакцинации. Иллюстративное фото. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - в четверг привиты 4468 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

2111 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 2252 человека. Еще 105 человек привились вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

В целом процесс вакцинации в Латвии завершили 783 376 человек, что составляет 41,62% населения страны.


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