Во время пандемии люди чаще лечились с помощью интернета - правильно ли это?

Илзе Скуя, семейный врач Veselības centrs 4, также согласна, что тенденцию интересоваться своим здоровьем и возможными решениями в случае заболевания следует оценивать положительно: "С одной стороны, эти 33% респондентов, искавших информацию в интернете, - довольно-таки небольшой показатель, поскольку свидетельствует, что большинство населения не особо интересуются своим здоровьем за пределами кабинета врача. Однако, с другой стороны, вопрос заключается в том, как долго они этим занимаются, поскольку самолечение в какой-то момент может начать причинять вред здоровью. Чтобы этого не произошло, и врачам, и фармацевтам следует объяснять пациентам, как искать информацию, где это делать и когда прекратить самолечение".

Как правильно действовать в случае заболевания?

Как указывает врач, во время пандемии люди часто не обращались к семейному врачу, потому что чувствовали себя неудобно или не хотели беспокоить врача своими проблемами со здоровьем. В аптеках также наблюдалось, что люди чаще говорили, что они стесняются звонить семейному врачу по поводу своих проблем со здоровьем. В таких случаях специалисты рекомендуют начинать с оценки симптомов заболевания. Например, если это просто простуда, можно просмотреть свою аптечку с лекарствами и принять ранее проверенные лекарства, обращая внимание на срок их годности. Однако, если симптомы не исчезнут в первые несколько дней, следует обратиться за помощью к семейному врачу или фармацевту. Более того, во время пандемии следует помнить, что вирус Covid-19 также имеет симптомы, схожие с симптомами простуды, поэтому в случае заболевания следует оставаться дома и следить за своим здоровьем.

"Во время пандемии многие пациенты действительно стеснялись обращаться за помощью к врачу, потому что только весной этого года после паузы в несколько месяцев восстановилась обычная активность пациентов. К сожалению, в результате, мы имеем множество пациентов с запущенными и хроническими заболеваниями. Кроме того, стоит помнить, что бывают случаи, когда обычные болезни могут иметь те же симптомы, что и серьезные, а иногда даже и опасные для жизни заболевания, поэтому при любых подозрениях важно вовремя обратиться к врачу и в случае необходимости пройти дополнительные обследования", - дополняет семейный врач Илзе Скуя.

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