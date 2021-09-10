В Эстонии женщина, госпитализированная с инфарктом, вернулась домой с коронавирусом

Жительница Валга Ингрид Тамм, которая восстанавливалась в Валгаской больнице после инфаркта, заразилась там коронавирусом. А потом заразила и свою дочь, пишет Rus.Postimees.
Сердечный приступ сразил Ингрид Тамм 25 августа. Сначала ее доставили в клинику Тартуского университета, а через день перевезли в больницу Валга.
Сначала Ингрид поместили в одиночную палату отделения внутренних болезней на третьем этаже. Однако через полчаса ей пришлось переехать. "Маленькая комната, все было красиво: я была рада. Но прошло немного времени, и объявили, что больницу закрыли на карантин. Переезжаем, потому что создана палата для пациентов с коронавирусом. Меня перевели в палату, где было еще двое пациентов - практически лежачих", - рассказала Тамм.
Она спросила, нельзя ли ее выписать, поскольку ее дочь живет рядом и может в случае необходимости помочь. Однако в больнице сказали, что нужно остаться на выходные.
Ужасная ночь
Однако первая ночь в больнице была крайне неспокойной. Соседи по палате пели, плакали, хотели с кем-нибудь поговорить. Дело дошло до громкой ругани и сквернословия. "Я не могла спать всю ночь. На следующий день у меня было расстройство желудка. Я не сразу догадалась, из-за чего".
Вскоре, по ее словам, выяснилось, что у всех в этой палате проблемы с животом. В какой-то момент одна из пациенток заметила, что у третьей пациентки широко открыт рот и она не реагирует на обращения к ней. Соседи нажали на кнопку вызова.
Подошедший санитар, как рассказывает Тамм, первым делом начал ругать их за то, что кнопка так часто используется. "Я сказала: послушайте, может быть, вы посмотрите - с человеком явно что-то не так. Пришла сестра. Измерили температуру, взяли пробу из носа. Им не потребовалось много времени, чтобы появиться в защитной одежде и унести женщину вместе с кроватью". По словам Тамм, в тот момент она уже был уверена, что у ее соседки по палате корона.
В понедельник врач разрешил Тамм вернуться домой. Не желая подвергать дочь риску заражения, она спросила, может ли больница предоставить ей транспорт до дома. Ей сказали, что это не разрешено. "Дочь приехала за мной и тоже заболела. Ни одной пробы у меня не брали. В понедельник вечером я узнала, что у меня коронавирус", - говорит Ингрид.
"Для моего больного сердца то, что со мной случилось, было не лучшим. Как можно было переводить человека, только что перенесшего инфаркт, в общую палату с вирусом внутри?" - возмущается Тамм.
Руководство недовольство понимает
Заведующая лечебной частью Валгаской больницы Неве Вендт сказала, что руководство больницы понимает недовольство пациента, и это действительно крайне прискорбный случай.
"Из-за большого количества инфекций мы уже в начале августа обещали медицинскому штабу Южной Эстонии, что 30 августа в коронавирусном отделении Валгаской больницы откроют шесть койко-мест. Это было связано с перемещением пациентов в отделении внутренних болезней в пятницу, 27 августа", - пояснила Вендт.
Что касается понедельника, когда Тамм отпустили домой, то в этот день, по словам заведующей, пациенты проходили тестирование в стационаре. "И эта пациентка оказалась коронапозитивной. Однако лечащий врач уже отпустил ее домой, так как основное заболевание отступило и первичный тест был отрицательным. Когда во второй половине дня подтвердился положительный результат, врач сразу же связался с пациентом и дал рекомендации: оставаться в изоляции, в случае появления симптомов заболевания связаться с EMO больницы Валга или вызвать скорую помощь", - добавила заведующая лечебной частью.
К настоящему времени, по словам Вендт, изоляция в отделении внутренних болезней закончилась, пациентов госпитализируют в обычном режиме, койко-места коронавирусного отделения заполнены пациентами. "Первые заболевшие наши сотрудники уже выздоровели и вернулись к работе, сейчас больны шесть работников", - сказала Вендт во вторник.
Она подчеркнула, что для больницы очень грустно, что уровень вакцинированного населения в Валгаском уезде, включая людей старше 80 лет, является очень низким: 50 процентов в целом и менее 70 процентов среди лиц старше 80. "Несмотря на различные вакцинационные мероприятия, количество желающих очень невелико. Это также причина того, что 14-дневная заболеваемость коронавирусом в Валгаском уезде и потребность в стационарном лечении так велики", - объяснила Вендт.