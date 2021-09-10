В Эстонии женщина, госпитализированная с инфарктом, вернулась домой с коронавирусом

Вскоре, по ее словам, выяснилось, что у всех в этой палате проблемы с животом. В какой-то момент одна из пациенток заметила, что у третьей пациентки широко открыт рот и она не реагирует на обращения к ней. Соседи нажали на кнопку вызова.

Подошедший санитар, как рассказывает Тамм, первым делом начал ругать их за то, что кнопка так часто используется. "Я сказала: послушайте, может быть, вы посмотрите - с человеком явно что-то не так. Пришла сестра. Измерили температуру, взяли пробу из носа. Им не потребовалось много времени, чтобы появиться в защитной одежде и унести женщину вместе с кроватью". По словам Тамм, в тот момент она уже был уверена, что у ее соседки по палате корона.

В понедельник врач разрешил Тамм вернуться домой. Не желая подвергать дочь риску заражения, она спросила, может ли больница предоставить ей транспорт до дома. Ей сказали, что это не разрешено. "Дочь приехала за мной и тоже заболела. Ни одной пробы у меня не брали. В понедельник вечером я узнала, что у меня коронавирус", - говорит Ингрид.

"Для моего больного сердца то, что со мной случилось, было не лучшим. Как можно было переводить человека, только что перенесшего инфаркт, в общую палату с вирусом внутри?" - возмущается Тамм.

Руководство недовольство понимает

Заведующая лечебной частью Валгаской больницы Неве Вендт сказала, что руководство больницы понимает недовольство пациента, и это действительно крайне прискорбный случай.

Неве Вендт. ФОТО: Tiit Loim

"Из-за большого количества инфекций мы уже в начале августа обещали медицинскому штабу Южной Эстонии, что 30 августа в коронавирусном отделении Валгаской больницы откроют шесть койко-мест. Это было связано с перемещением пациентов в отделении внутренних болезней в пятницу, 27 августа", - пояснила Вендт.

Что касается понедельника, когда Тамм отпустили домой, то в этот день, по словам заведующей, пациенты проходили тестирование в стационаре. "И эта пациентка оказалась коронапозитивной. Однако лечащий врач уже отпустил ее домой, так как основное заболевание отступило и первичный тест был отрицательным. Когда во второй половине дня подтвердился положительный результат, врач сразу же связался с пациентом и дал рекомендации: оставаться в изоляции, в случае появления симптомов заболевания связаться с EMO больницы Валга или вызвать скорую помощь", - добавила заведующая лечебной частью.

К настоящему времени, по словам Вендт, изоляция в отделении внутренних болезней закончилась, пациентов госпитализируют в обычном режиме, койко-места коронавирусного отделения заполнены пациентами. "Первые заболевшие наши сотрудники уже выздоровели и вернулись к работе, сейчас больны шесть работников", - сказала Вендт во вторник.