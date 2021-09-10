Тяжелое ДТП в Вецмилгрависе и ущерб до 100 000 евро: первые проблемы с одномесячными полисами ОСТА

"Страховщики, основываясь на статистических данных, уже предупреждали, что новая норма закона о сокращении срока действия ОСТА, возможно, увеличит количество незастрахованных транспортных средств, участвующих в дорожном движении", - поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее – LTAB) Янис Абашин, добавляя, что лишь за 2 месяца после изменения закона новый порядок вызвал первые серьезные проблемы у забывчивых водителей.

LTAB обобщил статистику о первых двух месяцах после вступления в силу новой нормы закона. За этот период полис ОСТА на один месяц приобрели владельцы 28952 транспортных средств, что составляет 8,84% от общего объема приобретенных за этот срок полисов. Наибольшую долю все еще составляют полисы на 3 месяца (43,27%) и на 12 месяцев (38,65%). Всего в июле и августе этого года владельцы транспортных средств приобрели 327479 полисов ОСТА.

Обобщенная статистика и опыт LTAB показывают –

чем более короткий срок действия имеет полис ОСТА, тем выше вероятность, что владелец транспортного средства не приобретет новый полис своевременно.

По этой причине LTAB уже высказывал опасения, что, возможно, увеличится количество незастрахованных транспортных средств."Анализ полисов ОСТА сроком на один месяц, приобретенных в июле и августе, свидетельствует что его владельцы приобретали следующий полис в среднем на 2 дня позже окончания срока действия своего полиса. И хотя это не критически большое опоздание, оно, однако, свидетельствует, что наши опасения были обоснованы", - рассказывает Я. Абашин.

Председатель правления LTAB также указывает, что проблемы с продлением одномесячных полисов ОСТА уже привели к первым серьезным проблемам: "22 августа в Риге на мосту Вецмилгрависа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, вызванное персоной, приобретшей до этого одномесячный полис и не продлившей его своевременно. В результате происшествия один из участников погиб, а второй лежит в больнице с очень серьезными проблемами со здоровьем. Общая сумма убытков еще не подсчитана, но, беря во внимание тяжесть ДТП,

общая сумма выплат может достичь 100 000 евро. Поскольку у виновника аварии не было действительного полиса ОСТА, эти убытки будут компенсироваться из Гарантийного фонда ОСТА.