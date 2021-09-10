В Москве два человека умерли после того, как съели арбуз: возбуждено уголовное дело

Как сообщило ранее издание "База", трое членов одной семьи попали в реанимацию после того, как вечером 8 сентября съели арбуз, купленный в одном из российских магазинов "Магнит". Плохо стало пожилой женщине, ее 38-летней дочери и 15-летней внучке, пишет Telegram-канал "112".

Единственным, кто не ел арбуз, стал зять женщины, он не пострадал.

Сначала сотрудники скорой помощи отказались везти пострадавших в больницу, но, когда их состояние ухудшилось, госпитализировали всех троих, сообщает "База". В больнице скончалась бабушка и ее внучка. Состояние третьей пострадавшей стабильное, сообщила прокуратура Москвы.

В СК подтвердили, что "после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребенок".

В сети магазинов "Магнит" сообщили, что все арбузы, поступающие в магазины, проверяются на качество и безопасность. Ранее компания не получала жалоб от покупателей на качество арбузов. Представители магазина отметили, что собираются проверить все партии арбузов, которые поставили в московский регион.