Стадо коров в Англии упало в обморок из-за Тома Круза

Сейчас съемки картины проходят в Англии, на территории национального парка "Озерный край". По сюжету в одном из эпизодов американский актер, исполняющий главную роль Итана Ханта, должен был приземлиться с парашютом.

59-летний Том Круз совершил четыре прыжка, во время которых съемочная группа включала устройства, издающие высокочастотный шум. Это было необходимо для безопасности артиста.

Высокочастотный шум был настолько сильным, что воздействовал на животных в округе. Несколько десятков коров, пасшихся неподалеку, потеряли сознание. После выключения техники животные пришли в себя.

Несмотря на опасность инцидента, местные жители не стали жаловаться властям.