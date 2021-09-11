Латвию ожидают сутки дождей

Дождь и гроза в воскресенье ожидаются как ночью, так утром и днем. Ночью и утром местами образуется туман. Небо в основном будет облачным.

Ночью будет слабый ветер, температура воздуха составит +12...+17 градусов. Днем будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +17...+23 градусов.