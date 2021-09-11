Латвию ожидают сутки дождей
Во второй половине дня в субботу, 11 сентября, в Курземе пройдут кратковременные дожди, а вечером и в воскресенье в других регионах Латвии также ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня в субботу, 11 сентября, в Курземе пройдут кратковременные дожди, а вечером и в воскресенье в других регионах Латвии также ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.
Дождь и гроза в воскресенье ожидаются как ночью, так утром и днем. Ночью и утром местами образуется туман. Небо в основном будет облачным.
Ночью будет слабый ветер, температура воздуха составит +12...+17 градусов. Днем будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +17...+23 градусов.
В столице в воскресенье ожидаются дожди, возможны грозы. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью не опустится ниже +15 градусов, а в середине дня будет колебаться в районе +20 градусов.