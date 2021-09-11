Председателем Латвийского объединения регионов повторно избран Смилтенс

За него проголосовали 175 делегатов съезда партии, и Смилтенс был единственным кандидатом на эту должность. В начале съезда зарегистрировались 189 делегатов.

Председателем думы ЛОР избран Марис Спринджукс, председатель Адажской краевой думы, который набрал больше голосов, чем Янис Вилнитис, депутат Лиепайской городской думы.

Наряду со Смилтенсом в правление партии были избраны Спринджукс, Вилнитис, Юрис Вилюмс, Андрей Энце, Дагнис Страубергс, Илзе Ортвейна, Агнесе Гедушева, Нормунд Лицис и Рудольф Кудля.