Сб, 11.09.2021
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Председателем Латвийского объединения регионов повторно избран Смилтенс

Эдвард Смилтенс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 11 сентября, председателем правления Латвийского объединения регионов (ЛОР) был избран Эдвард Смилтенс.

За него проголосовали 175 делегатов съезда партии, и Смилтенс был единственным кандидатом на эту должность. В начале съезда зарегистрировались 189 делегатов.

Председателем думы ЛОР избран Марис Спринджукс, председатель Адажской краевой думы, который набрал больше голосов, чем Янис Вилнитис, депутат Лиепайской городской думы.

Наряду со Смилтенсом в правление партии были избраны Спринджукс, Вилнитис, Юрис Вилюмс, Андрей Энце, Дагнис Страубергс, Илзе Ортвейна, Агнесе Гедушева, Нормунд Лицис и Рудольф Кудля.

Смилтенс сказал, что предложит правлению утвердить Вилнитиса в качестве заместителя председателя ЛОР.


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