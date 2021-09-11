В Подмосковье у администрации города оставили гроб с телом - за похороны потребовали слишком много денег

В пятницу, 10 сентября, Чуканова хотела похоронить сестру на кладбище, где уже похоронен их отец. Смотритель кладбища заявил, что захоронение обойдется в 120 тысяч рублей (примерно 1400 евро).

Как сообщает издание РБК, это был сотрудник муниципального учреждения, которое отвечает за кладбища района. Он предложил Чукановой услуги госучреждения "Центр мемориальных услуг".

Источник "Комсомольской правды" заявил, что смотритель навязывал женщине услуги от ритуальной фирмы, которая принадлежит его знакомым.

Женщина отказалась платить и нашла фирму, которая согласилась оказать те же услуги всего за 15 тысяч рублей (примерно 170 евро). Однако тогда смотритель не выдал женщине разрешение на захоронение.

Тогда Чуканова привезла гроб с телом сестры к районной администрации, чтобы привлечь внимание. Сколько именно гроб простоял у здания, неизвестно, но в итоге женщина получила разрешение на захоронение.