"Мы здесь, чтобы защитить": генерал-лейтенант Леонид Калниньш об учениях в городской среде

"Иногда жители удивляются, иногда даже пугаются из-за наших передвижений, иногда улыбаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях", - пояснил Калниньш.

Генерал-лейтенант сравнил учения с экзаменом, и напомнил, что Namejs 2021 проходит во всей Латвии. Если в прошлом году Национальные вооруженные силы больше ориентировались на отработку разных технических моментов и проверку систем вооружения, то в этом году – на сотрудничество и синхронизацию действий с разными институциями, добавил он.

В Лиепае журналистам показали экипировку и снаряжение военных водолазов, сенсоры, портативные компьютеры и прочее, а также рассказали, на каких глубинах с ним можно работать итд.

Отметим, что в Риге присутствие военных на улицах столицы вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Особое внимание жителей привлекло видео с испуганным ребенком на руках у матери, над головой которых прогремела автоматная очередь.

Министерство обороны принесло свои извинения за неудачное совпадение и подчеркнуло, что в таких учениях используются только холостые патроны, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих.

Видео: Очевидец заснял учения в центре Риги