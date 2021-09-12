Вс, 12.09.2021
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"Мы здесь, чтобы защитить": генерал-лейтенант Леонид Калниньш об учениях в городской среде

генерал-лейтенант Леонид Калниньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

"Мы все больше отрабатываем разные задачи в городской среде. И мне бы хотелось, чтобы гражданское население больше привыкло к тому, что мы находимся здесь, чтобы защитить их", - заявил генерал-лейтенант Леонид Калниньш во время учений Namejs 2021 в Лиепае, передает Rus.lsm.lv.

"Иногда жители удивляются, иногда даже пугаются из-за наших передвижений, иногда улыбаются. Но без отработки задач в городской среде мы не можем научить военных, как действовать в сложных ситуациях", - пояснил Калниньш.

Генерал-лейтенант сравнил учения с экзаменом, и напомнил, что Namejs 2021 проходит во всей Латвии. Если в прошлом году Национальные вооруженные силы больше ориентировались на отработку разных технических моментов и проверку систем вооружения, то в этом году – на сотрудничество и синхронизацию действий с разными институциями, добавил он.

В Лиепае журналистам показали экипировку и снаряжение военных водолазов, сенсоры, портативные компьютеры и прочее, а также рассказали, на каких глубинах с ним можно работать итд.

Отметим, что в Риге присутствие военных на улицах столицы вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Особое внимание жителей привлекло видео с испуганным ребенком на руках у матери, над головой которых прогремела автоматная очередь.

Министерство обороны принесло свои извинения за неудачное совпадение и подчеркнуло, что в таких учениях используются только холостые патроны, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих.

Видео: Очевидец заснял учения в центре Риги

Военные учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021 проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября. Они совмещены с военными учениями Механизированной пехотной бригады "Серебряная стрела".


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