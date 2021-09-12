В Москве за три дня отравились 10 человек с одной улицы, двое умерли. Причина - до сих пор неизвестна

Единственным, кто не ел арбуз, стал зять женщины, он не пострадал.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек. Из квартиры семьи изъяли все продукты для проведения экспертизы. Вечером в пятницу, 10 сентября, полиция опечатала магазин "Магнит", где были приобретен арбуз.

В самой сети магазинов "Магнит" сообщили, что все арбузы, поступающие в магазины, проверяются на качество и безопасность. Ранее компания не получала жалоб от покупателей на качество арбузов. Представители магазина отметили, что собираются проверить все партии арбузов, которые поставили в московский регион.

Позже "Магнит" снял с продажи все партии арбузов до выяснения обстоятельств случившегося и передала пробы арбузов из магазина на Совхозной улице, где его купили пострадавшие, на повторную лабораторную проверку. В магазине продавали арбузы, поставленные крестьянско-фермерским хозяйством "Каныгин". Оно также сотрудничает в расследовании. Поставщик отрицает, что причиной отравления стали арбузы.

Подозреваемый

В ходе расследования следователи изучили видеозаписи магазина "Магнит". На записи от 7 сентября был замечен подозрительный посетитель, ходивший вокруг стеллажа с фруктами, после чего, по неизвестной причине, убежавший. В тот же день, как следует из записей, вдоль стеллажа с фруктами с опрыскивателем прошел один из сотрудников магазина. В магазине сообщили, что такая обработка помещения - стандартная процедура.

После смерти двух человек в доме 16 по Совхозной улице провели массовую проверку. Полицейские устроили обход по квартирам для выявления похожих случаев. Были взяты пробы воды и воздуха, смывы с пола изучена вентиляция дома и т.д. Жильцов также проверили на коронавирус. Дом проверили сотрудники газовой службы, не обнаруживших утечек газа. Позднее местным жителям запретили пользоваться водой.

Новые госпитализации

Позднее с Совхозной улицы госпитализировали еще несколько человек с симптомами отравления, в числе которых были дети. Сообщается, что не все они ели арбузы. Все пострадавшие жили в одном подъезде. Readovka сообщает, что у всех пострадавших диагностировали скачок температуры до 40 градусов и судороги.

По одной из неофициальных версий, причиной отравления могли стать токсичные вещества в стройматериалах - в доме по Совхозной, 16 третий месяц делают капитальный ремонт.