Вс, 12.09.2021
Люди, живущие в Латвии, на мой взгляд, не очень умны, к сожалению. Айнарс Миелавс о вакцинации
Айнарс Миелавс о вакцинации

Солнца в понедельник ждать также не стоит. Местами случатся даже грозы

Дождь в Таллинне. ФОТО: Raul Mee

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 сентября, местами в Латвии пройдут дожди.

В Видземе ночью вероятна гроза.

Днем и вечером, начиная с северо-запада, облаков станет меньше, а в понедельник вечером осадков больше не ожидается.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный. Местами на побережье и под воздействием дождя порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем на большей части территории страны составит +14...+17 градусов.

В столице будет временами дождь, северо-западный ветер усилится до 15 метров в секунду, температура воздуха составит +15 .. + 17 градусов.


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