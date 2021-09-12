Солнца в понедельник ждать также не стоит. Местами случатся даже грозы

В Видземе ночью вероятна гроза.

Днем и вечером, начиная с северо-запада, облаков станет меньше, а в понедельник вечером осадков больше не ожидается.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный. Местами на побережье и под воздействием дождя порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем на большей части территории страны составит +14...+17 градусов.