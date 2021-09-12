Передача: до конца года без усиленной вакцинации и ограничений от Covid-19 умрет еще тысяча человек

Это может изменить только быстрая вакцинация, однако радикального решения данной проблемы пока нет. Политики и чиновники отказались от обязательной вакцинации в некоторых профессиях. Даже лотерея для вакцинированных и идея информационных буклетов так и не увидели свет.

На этой неделе в Рижской Восточной клинической университетской больнице и в Даугавпилсской региональной больнице объявлен режим чрезвычайной ситуации. Поток пациентов с Covid-19 стал слишком интенсивным. Рижская Восточная больница приостановила запланированные операции, Даугавпилс надеется, что этого удастся избежать.

Даугавпилсская больница предупреждает общественность, что

нужно наконец начать соблюдать хотя бы действующие ограничения.

В настоящее время смертность пациентов с коронавирусом в Латвии выше, чем в большинстве стран Европы. Специалисты объясняют это недостаточной амбулаторной помощью и нехваткой мест в больницах. В них не смогли разместить всех, и некоторые пожилые люди скончались без помощи.

Латвийские больницы могут одновременно лечить до 1500 пациентов с коронавирусом. Это по-прежнему означает прекращение планового ухода за пациентами. В Минздраве считают, что мы выйдем на этот предел в середине или в конце октября. Однако модель Исследовательского центра Вашингтонского университета предсказывает, что

к тому времени в больницах уже будет около 2300 пациентов и около 900 из них будут нуждаться в интенсивной терапии. Вместимость в Латвии - 300 человек.

Это зависит не от доступной площади или оборудования, а от количества врачей.

Модели данных, ранее использовавшиеся Nekā personīga, полностью оправдались.

Если расчеты математиков верны, больницы не смогут принять треть пациентов с коронавирусом.

Единственные способы повлиять на мрачные перспективы - строгие ограничения на передвижение и вакцинация. Целью Латвии было вакцинировать не менее 70% населения к концу лета. Но уже в июне было ясно, что этого добиться не удастся.

В других странах ЕС поиск решений удался лучше. В десяти государствах более 70% населения получили хотя бы одну дозу вакцины. В Латвии таких - менее половины. Это пятый худший результат в Евросоюзе. Новая цель - достичь 70% к концу года.

В Латгале вакцинирована лишь четверть населения. Тут правит страх перед РНК-вакцинами Pfizer и Moderna. Жители хотят традиционную вакцину, в Латвии такая только одна - Janssen. Однако производитель поставляет эту вакцину в очень небольших количествах.

Около года назад российские СМИ развернули активную кампанию против РНК-вакцин. Рассказывали, что те меняют структуру генов, выразили сомнения в их безопасности. Традиционные векторные вакцины, такие как российский "Спутник V", преподносились как безопасные.

Национальная служба здравоохранения сейчас работает с региональными СМИ, чтобы освещать истории больных Covid-19 и мнения экспертов. Вскоре к работе с населением подключатся неправительственные организации. К октябрю к процессу вакцинации будут привлечены абсолютно все семейные врачи. Ответственные должностные лица также обещают и дальше обзванивать население, призывая к вакцинации.