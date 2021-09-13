Вокруг Латвии за 20 дней. Завершился веломарафон в поддержку детей, сражающихся за жизнь

За 20 дней Янис проехал около 2100 км — это больше, чем он изначально планировал. На прошлой неделе "Др.Яукулис" (это "служебное" имя доктора-клоуна Таукулиса) благополучно финишировал в точке старта своего марафона: во дворе Детской клинической университетской больницы (BKUS). Торжественную встречу веломарафонисту организовали коллеги доктора-клоуны и группа поддержки.

Маршрут марафона прошёл через всю Латвию, с отдельными остановками в Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Цесисе и Лиепае — здесь в детских отделениях больниц работают доктора-клоуны.

ФОТО: Eriks Dreimanis\ Из архива Dr.Klauns

В пути Янис переживал и ливни, и сильный встречный ветер, но продолжал целенаправленно двигаться вперёд. Максимальная зафиксированная скорость в заезде была 57 км/ч — скоростной спуск с горки, а средняя ежедневная скорость было около 30 км/ч.

На некоторых этапах маршрута к Янису присоединялись попутчики-велосипедисты — люди, которые оказались неравнодушны к идее веломарафона и решили поддержать детей, которым приходится долгое время проводить в больницах.

Детский психиатр, руководитель Клиники детской психиатрии Детской клинической университетской больницы Никита Безбородов подчёркивает:

"Очень важно, чтобы для ребёнка, который долгое время находится в больнице, это был не только период непонимания, ожидания, что будет дальше — ожидания результатов исследования, процедур, операции.

Важно, чтобы у ребёнка была поддержка, которая сохранит его психоэмоциональное здоровье — это могут быть и мероприятия, и процессы, наполненные отдельным смыслом. Именно поэтому проект докторов-клоунов в больнице важен и нужен.

Доктора-клоуны приходят в больницу, они там "как дома", замечают, кому из детей нужна поддержка, кого нужно вовлечь в игру, кому успокоиться, а кому хоть ненадолго забыть о тяжёлых переживаниях".

ФОТО: Eriks Dreimanis\ Из архива Dr.Klauns

"Когда мы в первый раз услышали идею Яниса о веломарафоне, это прозвучало как некий вызов. Мы никогда ничего подобного не делали, но каждый раз творить что-то новое — это уже вполне привычная для нас практика", — с улыбкой рассказывает Марианна Миловска, руководительница организации "Др.Клоун".

"Организация марафона потребовала очень много сил и времени, — продолжает Марианн. — Поэтому особенно радостно было видеть такую отзывчивость как со стороны обычных людей — тех, кто присоединился в качестве водителей и фотографов, помогали в дороге или предоставляли ночлег, так и со стороны разных компаний, который обеспечили практически всё необходимое в марафоне — от экипировки до топлива для автотранспорта и самого веломарафониста. В очередной раз убедились, сколько у наших людей поддержки, сил и энергии — это именно то, что доктора-клоуны ежедневно привносят в больницы".

Необычный благотворительный веломарафон — одно из мероприятий в рамках ежегодной благотворительной акции докторов-клоунов "Помоги выздоравливать, а не лечиться!".

На данный момент через коробочки для пожертвований, карты Mans Rimi и онлайн-магазинпосетители сети магазинов "Rimi Latvia" уже пожертвовали 16 994,47 евро.

Тем временем, благотворительная акция продолжается — до 26 сентября докторов-клоунов можно поддержать, оформив пожертвование, приобретая мороженое TIO или красный клоунский нос в магазинах сети "Rimi Latvia".

Организация "Др.Клоун" и веломарафонист Янис Таукулис искренне благодарят всем, кто поддержали благотворительный марафон — предприятия "VIRŠI", "Rimi", "Bite Latvija", "TVNET", "MagnumNT", "Veloprofs.lv", "Sante Latvia", "Mārtiņa Burbuļi"!

"Др.Клоун" – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её представители – 35 профессиональных медицинских клоунов — ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые нередко становятся психологической составляющей процесса лечения и времени, проведенного в больнице.

Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация "Др. Клоун" в сотрудничестве с Детской клинической университетской больницей при поддержке ведущего латвийского предприятия по переработке молока "Food Union" и благотворительного фонда Петра Авена "Поколение".