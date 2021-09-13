Секрет идеальных вареных яиц: скорлупа целая, но легко снимается

Главная причина, почему яйцо трескается во время варки - изменение температуры. Мы же достаем яйцо их холодильника и сразу же кладем в кастрюлю с водой вариться.

Если нет времени ждать, когда яйцо остынет до комнатной температуры - решите эту проблему с помощью воды. Дайте яйцам остыть в воде и только после этого ставьте кастрюлю на огонь. И не забудьте добавить к воде соли!

После того, как яйца сварились, необходимо слить горячую воду и налить холодную (воду в кастрюле стоит поменять несколько раз, если не хотите ненадолго оставить яйца под открытым краном). Зачем это делать? Причины две: вы прекращаете дальнейший процесс приготовления яиц (что важно, если вы хотите получить хороший яичный желток), и охлажденные яйца чистить легче.

Кстати, считается, что яйца после варки трудно чистить, если:

они очень свежие;

долго простояли в холоде.