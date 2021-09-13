Пн, 13.09.2021
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Секрет идеальных вареных яиц: скорлупа целая, но легко снимается

ФОТО: Depositphotos

Что может быть проще варки яиц?! Однако все мы сталкивались с тем, как сложно бывает их почистить после того, как достали их из кастрюли - даже если яйцо треснуло. Оказывается, есть небольшие хитрости, которые не дают скорлупе треснуть и в то же время позволяют легко почистить яйцо.

Главная причина, почему яйцо трескается во время варки - изменение температуры. Мы же достаем яйцо их холодильника и сразу же кладем в кастрюлю с водой вариться. 

Если нет времени ждать, когда яйцо остынет до комнатной температуры - решите эту проблему с помощью воды. Дайте яйцам остыть в воде и только после этого ставьте кастрюлю на огонь. И не забудьте добавить к воде соли!

После того, как яйца сварились, необходимо слить горячую воду и налить холодную (воду в кастрюле стоит поменять несколько раз, если не хотите ненадолго оставить яйца под открытым краном). Зачем это делать? Причины две: вы прекращаете дальнейший процесс приготовления яиц (что важно, если вы хотите получить хороший яичный желток), и охлажденные яйца чистить легче. 

Кстати, считается, что яйца после варки трудно чистить, если:

  • они очень свежие;
  • долго простояли в холоде.

🥚 А тут еще несколько лайфхаков и советов, которые упростят процесс готовки яиц: 

 


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