Почти два месяца неизвестности. Что произошло с пропавшим Эдгаром Арстениексом?

Что Эдгар делал 18 июля, известно буквально до минуты, благодаря тому, что на следующий день, когда Эдгар не явился на работу, за его передвижениями с помощью технологий проследили коллеги, рассказала сестра Эдгара Инга.

В первой половине дня Эдгар был в Дирекции безопасности дорожного движения, где прошел техосмотр автомобиля, затем заехал на заправку Neste. Потом он какое-то время ездил на машине, переехал через канал Варкалю, а потом вроде бы передумал - развернулся и вернулся к каналу. Примерно за 20 минут до 13:35 он ходил вдоль канала. Последний его контакт в WhatsApp был в 15:10.

В 16:23 он на сообщение уже не ответил.

Семья начала тревожиться уже буквально через несколько часов, так как Эдгар обещал маме сделать несколько вещей. Кроме того, для него не было характерным пропадать, не давая о себе никакой информации. Сначала семья думала, что он потерял телефон или возникли неполадки с машиной. Однако, когда на следующий день он не явился на работу, стало ясно, что произошло что-то серьезное, рассказала Инга.

ФОТО: bezvests.lv

Приметы Эдгара: рост 178 см, среднего телосложения, короткие волосы, на левом ухе - шрам.

Округу канала Варкалю обыскали друзья и близкие Эдгара, полиция и добровольцы организации Bezvēsts.lv. Машина Эдгара была найдена, затем нашли одежду и телефон. Ключи от машины найти не удалось. Главная версия - пошел купать и утонул. "18 июля был последним очень жарким днем", - вспоминает Инга. Она не исключает, что брат пошел искупаться и что-то произошло. Удивление вызывает то, что долгие и основательные поиски так и не дали результата.

Существуют и менее вероятные версии, например, что Эдгара похитили.

"Эдгар нормально плавал, но не блестяще. Он жаловался на боли в спине, может быть что-то произошло..."

Несмотря на то, что берег канала Варкалю местами зарос, отдыхающих, особенно рыбаков, близи много. И 18 июля рыбаки заметили купающимися нескольких человек. Был ли среди них Эдгар - неизвестно.

С 20 июля по 2 августа добровольцы, специализирующиеся на поисках под водой, обыскали не только канал, но и обширную территорию в Лиелупе. Были привлечены опытные водолазы и специалисты с подводной техникой. Поиски осуществлялись шесть раз. Ничего найти не удалось.

Галерея: Поиски пропавшего Эдгара

Инга отмечает, что канал быстро становится глубоким, в нем есть глубокая канава.

Осуществлялись ли какие-либо действия с банковской карточкой Эдгара после его пропажи, семье неизвестно.

Вторая сестра Эдгара Санита говорит, что никакой информации от полиции о том, была ли на счету брата какая-либо активность, не поступало.