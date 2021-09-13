Пн, 13.09.2021
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В Северной Ирландии умерла женщина, которой выигрыш в лотерею £27 млн принес "только несчастье"

Маргарет Лори ФОТО: PACEMAKER BELFAST

В Северной Ирландии в собственном доме была найдена мертвой Маргарет Лори, которая в 2013 году выиграла в лотерею EuroMillions 27 миллионов фунтов (31,6 миллиона евро), однако признавалась, что большой выигрыш принес ей "только несчастье", пишет Insider.

Труп 56-летней женщины был найден 2 сентября. "Будет проведено вскрытие, однако в данный момент смерть не считается подозрительной", - подтвердили изданию The Irish Times в полиции.

Лори была безработной и жила на совсем небольшое пособие. Счастливый билет она приобрела, когда распечатывала документы, необходимые для поиска работы. Она стала обладательницей самого большого выигрыша в Северной Ирландии всех времен.

Однако после получения выигрыша Лори боролась с проблемами душевного характера.

"Деньги принесли мне только несчастье, - сказала она в 2019 году журналистам.  - Они разрушили мою жизнь. Я жила так шесть лет. Я не религиозна, но если ад существует, то я была в нем".

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"Какой смысл от 27 миллионов фунтов, если я все равно одинока. Они не могут сделать меня счастливой. Они могут только дать мне радость, когда все другие счастливы, и до сих пор все были в восторге", - добавила Маргарет.

Она не вышла замуж, у нее не было детей. The Irish Times сообщает, что минимум половина выигрыша была пожертвована на благотворительность, родственникам, друзьям и соседям.

В 2015 году Лори осудили за нападение на таксиста, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Ее приговорили к 150 часам общественных работ.


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