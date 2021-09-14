Объединение университетов, тестирование учащихся и вопрос об ограничениях: решения правительства

Можно также вернуться к удаленной работе и оказанию услуг, если это возможно и не мешает конкретному рабочему процессу, допускает Перевощиков. Это также уменьшило бы количество пассажиров в общественном транспорте.

Как сообщалось, "зеленый" уровень защиты относится к услугам или мероприятиям с участием только вакцинированных и переболевших лиц, а "желтый" уровень наряду с двумя названными категориями предусматривает участие и лиц с отрицательным тестом ПЦР, сделанным не ранее чем 48 часов назад, или антигенным тестом, сделанным не ранее чем шесть часов назад.

Тестирование школьников

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В дальнейшем тестирование школьников будет проходить раз в две недели, а не раз в неделю, как раньше, подтвердил после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Павлютс пояснил, что новый алгоритм для тестирования школьников будет задействован в связи с решением правительства о новой системе передачи информации для обеспечения процесса тестирования.

Если число положительных случаев Covid-19 существенно вырастет, регулярность тестирования в школах снова может быть пересмотрена.

Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, планируется постепенно ввести в школах новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.

Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов.

Именно большая нагрузка на лаборатории стала одной из причин поиска новых алгоритмов тестирования.

Чтобы устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ, достигнута договоренность предусмотреть в правилах Кабмина, что в ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах тестирования, учащийся может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.

Процесс тестирования учеников сделают оперативнее

ФОТО: Kyodo / Reuters

Чтобы обеспечить более оперативный процесс тестирования в образовательных учреждениях, в дальнейшем информация о школах и ее учениках и сотрудниках в лаборатории будет передаваться из Государственной информационной системы образования (VIIS), решил во вторник Кабинет министров.

В дальнейшем VIIS передаст всю необходимую информацию Национальной службе здравоохранения (NVD), которая далее сравнит эти данные с имеющейся в ее распоряжении информацией о лицах, у которых есть действующий сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Точные данные NVD передаст лаборатории, сотрудничающей с соответственным образовательным учреждением для проведения тестов на Covid-19.