Вт, 14.09.2021
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Объединение университетов, тестирование учащихся и вопрос об ограничениях: решения правительства
Существенно дополнено

  • Лиепайский университет объединят с одним из научных университетов, РТА - с ДУ
  • К концу учебного года будет сокращено количество комплексных обедов в школах
  • Школьников будут тестировать реже
  • Вакцинацию от гриппа покроют более широкому кругу людей
День знаний в Рижской государственной немецкой гимназии ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 14 сентября, прошло заседание Кабинета министров. Рассказываем о главном, что приняло и обсуждало правительство.

Вопрос об ограничениях для непривитых правительство будет рассматривать на следующей неделе

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Правительство рассмотрит вопрос о антиковидных ограничениях на следующей неделе, сообщил во вторник журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что решения правительства не должны ограничивать экономическую активность, поэтому планируется увеличить долю услуг, оказываемых в "зеленой" и "желтой" зонах.

По словам министра, вопрос о мерах безопасности будет рассматриваться комплексно. "Главное направление - как сделать оказание услуг более безопасным", - сказал Павлютс.

В то же время он подчеркнул, что введение комендантского часа было бы крайней мерой, которая на данном этапе не рассматривается.

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"Что касается заболеваемости, то мы сейчас на уровне 21 ноября прошлого года, но смертность отстает примерно на две недели. Это означает, что вакцинация эффективна. Это означает, что мы поддерживаем вакцинацию в первую очередь, особенно в группах риска. Ориентироваться только на показатели заболеваемости сейчас было бы не совсем корректно", - сказал журналистам эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Однако, по его словам, меры эпидемиологической безопасности необходимы всегда, пока инфекция представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Важно, чтобы соблюдались и минимальные меры, такие как использование масок в местах, где невозможно соблюдать дистанцию, особенно в помещениях и в общественном транспорте.

Можно также вернуться к удаленной работе и оказанию услуг, если это возможно и не мешает конкретному рабочему процессу, допускает Перевощиков. Это также уменьшило бы количество пассажиров в общественном транспорте.

Как сообщалось, "зеленый" уровень защиты относится к услугам или мероприятиям с участием только вакцинированных и переболевших лиц, а "желтый" уровень наряду с двумя названными категориями предусматривает участие и лиц с отрицательным тестом ПЦР, сделанным не ранее чем 48 часов назад, или антигенным тестом, сделанным не ранее чем шесть часов назад.

Тестирование школьников

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В дальнейшем тестирование школьников будет проходить раз в две недели, а не раз в неделю, как раньше, подтвердил после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Павлютс пояснил, что новый алгоритм для тестирования школьников будет задействован в связи с решением правительства о новой системе передачи информации для обеспечения процесса тестирования.

Если число положительных случаев Covid-19 существенно вырастет, регулярность тестирования в школах снова может быть пересмотрена.

Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, планируется постепенно ввести в школах новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.

Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов.

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Именно большая нагрузка на лаборатории стала одной из причин поиска новых алгоритмов тестирования.

Чтобы устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ, достигнута договоренность предусмотреть в правилах Кабмина, что в ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах тестирования, учащийся может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.

Процесс тестирования учеников сделают оперативнее

ФОТО: Kyodo / Reuters

Чтобы обеспечить более оперативный процесс тестирования в образовательных учреждениях, в дальнейшем информация о школах и ее учениках и сотрудниках в лаборатории будет передаваться из Государственной информационной системы образования (VIIS), решил во вторник Кабинет министров.

В дальнейшем VIIS передаст всю необходимую информацию Национальной службе здравоохранения (NVD), которая далее сравнит эти данные с имеющейся в ее распоряжении информацией о лицах, у которых есть действующий сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Точные данные NVD передаст лаборатории, сотрудничающей с соответственным образовательным учреждением для проведения тестов на Covid-19.

Раньше каждое образовательное учреждение передавало данные лаборатории, осуществляющей тестирование. В свою очередь в правилах не было прописано право передавать лабораториям данные о своих работниках поставщикам услуг, обеспечивающим, например, услуги питания или уборки в образовательном учреждении, чтобы работники могли сдать рутинные тесты.

Кроме того, лаборатории были обязаны информировать учебное учреждение о положительном результате теста, но не были обязаны информировать об отрицательном результате.

Разработанные поправки предусматривают, что в дальнейшем результат тестирования на Covid-19 будет отправляться на электронный адрес законных представителей учеников. В случая положительного результата тестирования информируется также и соответственное образовательное учреждение. Учебное заведение информируется о результатах тестирования даже при отсутствии положительных случаев на Covid-19.

Согласно предоставленным Минздравом данным, первые недели тестирования позволили начать в школах очное обучение и предотвратить вспышки Covid-19 в 215 образовательных учреждениях, а также более объективно оценить распространение Covid-19 в краях Латвии.

Лиепайский университет будет объединен с одним из научных университетов, Резекненская технологическая академия - с Даугавпилсским университетом

Логотип Лиепайского университета ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В течение года Лиепайский университет будет объединен с одним из научных университетов, также планируется объединить Резекненскую технологическую академию (РТА) и Даугавпилсский университет (ДУ).

Как сообщила на заседании правительства министр образования и науки Анита Муйжниеце, статус научного университета планируется предоставить:

  • Латвийскому университету,
  • Латвийскому сельскохозяйственному университету,
  • Рижскому техническому университету
  • и Рижскому университету Страдиня.

Цель присоединения Лиепайского университета к одному из них - содействовать развитию научной работы в Лиепае. В свою очередь

целью объединения ДУ и РТА является создание в Латгальском регионе нового вуза международного масштаба.

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Как сообщила министр, в течение года вузы должны провести переговоры и достичь соглашения об объединении, которое должно завершиться до 1 сентября 2022 года.

Согласно изменениям в законе о вузах, которые устанавливают их новую типологию, и запланированной реформе управления вузами

27 латвийских вузов будут разделены на научные университеты, университеты искусства и культуры, университеты прикладных наук и вузы прикладных наук.

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Чтобы ограничить распространение инфекции Covid-19, к концу учебного года будет сокращено количество комплексных обедов

ФОТО: Ermolaev Alexander/Shutterstock

В целях обеспечения основных принципов эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 до конца учебного года в школах будет обеспечена выдача только основного блюда, а количество комплексных обедов сократится.

Изменения не коснутся других учреждений - например, дошкольных, медицинских, учреждений социальной реабилитации и т. п., так как в таких учреждениях питание предоставляется менее многочисленным группам лиц, что не создает высокого риска распространения инфекции Covid-19.

Министерство здравоохранения заявило, что детям в первую очередь должно быть предоставлено здоровое питание, однако в ситуациях, когда необходимо принять меры по ограничению распространения Covid-19 для обеспечения очной работы школ, допустимо рассмотреть возможность сокращения времени, отводимого на прием пищи, путем сокращения ассортимента подаваемых блюд.

Проект правил Кабмина предусматривает, что до 30 июня 2022 года в общеобразовательных учреждениях основного, всеобщего среднего и профессионального образования, включая учреждения социальной коррекции, а также в образовательных учреждениях, предоставляющих услуги служебной гостиницы или пансионата, допускается уменьшение количества блюд в комплексном обеде путем обеспечения одного основного блюда, но с сохранением установленной для комплексных обедов энергетической и пищевой ценности.

Государство будет полностью оплачивать вакцинацию от гриппа более широкому кругу людей

Вакцина против гриппа ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Правительство постановило, что в будущем полностью оплачиваемую государством вакцинацию против сезонного гриппа может получать более широкий круг людей.

В правила Кабмина о вакцинации включен новый раздел "Оплачиваемая государством вакцинация от сезонного гриппа", в котором перечислены все группы лиц, которые могут получить оплачиваемую государством вакцину от гриппа, помимо беременных женщин и детей в возрасте до двух лет, которым государство уже сейчас компенсирует прививку.

Полностью финансируемая государством вакцина от гриппа будет по-прежнему предоставляться:

  • медицинским работникам,
  • клиентам и работникам центров социального ухода,

а нынешний механизм возмещения 50% затрат на вакцинацию против гриппа будет заменен 100% финансируемой государством вакцинацией от гриппа для пожилых людей старше 65 лет и с хроническими болезнями.

Медицинские учреждения, имеющие договор с Национальной службой здравоохранения о вакцинации от гриппа, будут проводить вакцинацию от сезонного гриппа за счет государственного бюджета в течение сезона гриппа с 15 сентября 2021 года по 1 мая 2022 года. Оплачиваемые государством прививки получат дети в возрасте от 24 месяцев до 18 лет с хроническими заболеваниями легких, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями независимо от их причины, хроническими заболеваниями обмена веществ, хроническими заболеваниями почек, а также дети с иммунодефицитом.

Оплачиваемая государством вакцинация от гриппа будет проводиться детям в возрасте от двух лет, получающим иммуносупрессивную терапию, а также детям, которые длительное время проходят курс лечения ацетилсалициловой кислотой.


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