Объединение университетов, тестирование учащихся и вопрос об ограничениях: решения правительства

Лиепайский университет объединят с одним из научных университетов, РТА - с ДУ
К концу учебного года будет сокращено количество комплексных обедов в школах
Школьников будут тестировать реже
Вакцинацию от гриппа покроют более широкому кругу людей
В четверг, 14 сентября, прошло заседание Кабинета министров. Рассказываем о главном, что приняло и обсуждало правительство.
Вопрос об ограничениях для непривитых правительство будет рассматривать на следующей неделе
Правительство рассмотрит вопрос о антиковидных ограничениях на следующей неделе, сообщил во вторник журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что решения правительства не должны ограничивать экономическую активность, поэтому планируется увеличить долю услуг, оказываемых в "зеленой" и "желтой" зонах.
По словам министра, вопрос о мерах безопасности будет рассматриваться комплексно. "Главное направление - как сделать оказание услуг более безопасным", - сказал Павлютс.
В то же время он подчеркнул, что введение комендантского часа было бы крайней мерой, которая на данном этапе не рассматривается.
"Что касается заболеваемости, то мы сейчас на уровне 21 ноября прошлого года, но смертность отстает примерно на две недели. Это означает, что вакцинация эффективна. Это означает, что мы поддерживаем вакцинацию в первую очередь, особенно в группах риска. Ориентироваться только на показатели заболеваемости сейчас было бы не совсем корректно", - сказал журналистам эпидемиолог Юрий Перевощиков.
Однако, по его словам, меры эпидемиологической безопасности необходимы всегда, пока инфекция представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Важно, чтобы соблюдались и минимальные меры, такие как использование масок в местах, где невозможно соблюдать дистанцию, особенно в помещениях и в общественном транспорте.
Можно также вернуться к удаленной работе и оказанию услуг, если это возможно и не мешает конкретному рабочему процессу, допускает Перевощиков. Это также уменьшило бы количество пассажиров в общественном транспорте.
Как сообщалось, "зеленый" уровень защиты относится к услугам или мероприятиям с участием только вакцинированных и переболевших лиц, а "желтый" уровень наряду с двумя названными категориями предусматривает участие и лиц с отрицательным тестом ПЦР, сделанным не ранее чем 48 часов назад, или антигенным тестом, сделанным не ранее чем шесть часов назад.
Тестирование школьников
В дальнейшем тестирование школьников будет проходить раз в две недели, а не раз в неделю, как раньше, подтвердил после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Павлютс пояснил, что новый алгоритм для тестирования школьников будет задействован в связи с решением правительства о новой системе передачи информации для обеспечения процесса тестирования.
Если число положительных случаев Covid-19 существенно вырастет, регулярность тестирования в школах снова может быть пересмотрена.
Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, планируется постепенно ввести в школах новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.
Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов.
Именно большая нагрузка на лаборатории стала одной из причин поиска новых алгоритмов тестирования.
Чтобы устранить сложности с посещением детьми занятий по интересам вне школ, достигнута договоренность предусмотреть в правилах Кабмина, что в ситуациях, когда лаборатория по каким-то причинам не выслала родителям или ребенку индивидуальный ответ о результатах тестирования, учащийся может участвовать в занятиях, предъявив ответ о полученном общем для класса или школы негативном результате теста на Covid-19.
Процесс тестирования учеников сделают оперативнее
Чтобы обеспечить более оперативный процесс тестирования в образовательных учреждениях, в дальнейшем информация о школах и ее учениках и сотрудниках в лаборатории будет передаваться из Государственной информационной системы образования (VIIS), решил во вторник Кабинет министров.
В дальнейшем VIIS передаст всю необходимую информацию Национальной службе здравоохранения (NVD), которая далее сравнит эти данные с имеющейся в ее распоряжении информацией о лицах, у которых есть действующий сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Точные данные NVD передаст лаборатории, сотрудничающей с соответственным образовательным учреждением для проведения тестов на Covid-19.
Раньше каждое образовательное учреждение передавало данные лаборатории, осуществляющей тестирование. В свою очередь в правилах не было прописано право передавать лабораториям данные о своих работниках поставщикам услуг, обеспечивающим, например, услуги питания или уборки в образовательном учреждении, чтобы работники могли сдать рутинные тесты.
Кроме того, лаборатории были обязаны информировать учебное учреждение о положительном результате теста, но не были обязаны информировать об отрицательном результате.
Разработанные поправки предусматривают, что в дальнейшем результат тестирования на Covid-19 будет отправляться на электронный адрес законных представителей учеников. В случая положительного результата тестирования информируется также и соответственное образовательное учреждение. Учебное заведение информируется о результатах тестирования даже при отсутствии положительных случаев на Covid-19.
Согласно предоставленным Минздравом данным, первые недели тестирования позволили начать в школах очное обучение и предотвратить вспышки Covid-19 в 215 образовательных учреждениях, а также более объективно оценить распространение Covid-19 в краях Латвии.
Лиепайский университет будет объединен с одним из научных университетов, Резекненская технологическая академия - с Даугавпилсским университетом
В течение года Лиепайский университет будет объединен с одним из научных университетов, также планируется объединить Резекненскую технологическую академию (РТА) и Даугавпилсский университет (ДУ).
Как сообщила на заседании правительства министр образования и науки Анита Муйжниеце, статус научного университета планируется предоставить:
Латвийскому университету,
Латвийскому сельскохозяйственному университету,
Рижскому техническому университету
и Рижскому университету Страдиня.
Цель присоединения Лиепайского университета к одному из них - содействовать развитию научной работы в Лиепае. В свою очередь
целью объединения ДУ и РТА является создание в Латгальском регионе нового вуза международного масштаба.
Чтобы ограничить распространение инфекции Covid-19, к концу учебного года будет сокращено количество комплексных обедов
В целях обеспечения основных принципов эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 до конца учебного года в школах будет обеспечена выдача только основного блюда, а количество комплексных обедов сократится.
Изменения не коснутся других учреждений - например, дошкольных, медицинских, учреждений социальной реабилитации и т. п., так как в таких учреждениях питание предоставляется менее многочисленным группам лиц, что не создает высокого риска распространения инфекции Covid-19.
Министерство здравоохранения заявило, что детям в первую очередь должно быть предоставлено здоровое питание, однако в ситуациях, когда необходимо принять меры по ограничению распространения Covid-19 для обеспечения очной работы школ, допустимо рассмотреть возможность сокращения времени, отводимого на прием пищи, путем сокращения ассортимента подаваемых блюд.
Проект правил Кабмина предусматривает, что до 30 июня 2022 года в общеобразовательных учреждениях основного, всеобщего среднего и профессионального образования, включая учреждения социальной коррекции, а также в образовательных учреждениях, предоставляющих услуги служебной гостиницы или пансионата, допускается уменьшение количества блюд в комплексном обеде путем обеспечения одного основного блюда, но с сохранением установленной для комплексных обедов энергетической и пищевой ценности.
Государство будет полностью оплачивать вакцинацию от гриппа более широкому кругу людей
Правительство постановило, что в будущем полностью оплачиваемую государством вакцинацию против сезонного гриппа может получать более широкий круг людей.
В правила Кабмина о вакцинации включен новый раздел "Оплачиваемая государством вакцинация от сезонного гриппа", в котором перечислены все группы лиц, которые могут получить оплачиваемую государством вакцину от гриппа, помимо беременных женщин и детей в возрасте до двух лет, которым государство уже сейчас компенсирует прививку.
Полностью финансируемая государством вакцина от гриппа будет по-прежнему предоставляться:
медицинским работникам,
клиентам и работникам центров социального ухода,
а нынешний механизм возмещения 50% затрат на вакцинацию против гриппа будет заменен 100% финансируемой государством вакцинацией от гриппа для пожилых людей старше 65 лет и с хроническими болезнями.
Медицинские учреждения, имеющие договор с Национальной службой здравоохранения о вакцинации от гриппа, будут проводить вакцинацию от сезонного гриппа за счет государственного бюджета в течение сезона гриппа с 15 сентября 2021 года по 1 мая 2022 года. Оплачиваемые государством прививки получат дети в возрасте от 24 месяцев до 18 лет с хроническими заболеваниями легких, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями независимо от их причины, хроническими заболеваниями обмена веществ, хроническими заболеваниями почек, а также дети с иммунодефицитом.
Оплачиваемая государством вакцинация от гриппа будет проводиться детям в возрасте от двух лет, получающим иммуносупрессивную терапию, а также детям, которые длительное время проходят курс лечения ацетилсалициловой кислотой.