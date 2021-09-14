В Эстонии среди вакцинированных чаще всего заражаются получившие препарат AstraZeneca

Из полностью вакцинированных людей вирусом в этом году заразились 3980 человек или 0,6% от их общего числа.

Полный курс вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech прошли 435 713 человек, из которых заразились 2252 или 0,52%; вакцину AstraZeneca получили 116 940 человек, из которых заразились 1182 или 1,01%; вакцину Janssen, оказавшуюся популярной среди людей молодого поколения, получили 46 347 человек, из которых заразились 418 или 0,9%.

Самый низкий процент зараженных оказался среди полностью вакцинированных препаратом Moderna: из 60 461 человек, которые получили данную вакцину, заразились 128 или 0,21%.

Глава отдела биологических препаратов Лекарственного департамента Трийн Суви сообщила, что обобщать данные об эффективности вакцин нельзя исключительно на основании эстонской статистики: "Эффективность вакцин, как правило, оценивается в клинических исследованиях, а анализировать позднее данные из реальной жизни заметно сложнее, и оценить в цифрах их эффективность не так просто".