Вт, 14.09.2021
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Автотранспортная дирекция

Варакляны как пилотный проект?

Выборы в Вараклянском крае ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Уже на следующей неделе в Вараклянском крае пройдет опрос населения о возможном объединении с соседними краями, пишет Diena. Мэр края Марис Юстс ("Для развития Латвии"), возглавляемый которым список на выборах 11 сентября получил убедительную поддержку избирателей, не питает иллюзий о том, что результаты публичного обсуждения что-то существенно изменят.

Депутат Сейма Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия) до конца года также планирует провести опрос среди жителей Латгале о принадлежности Варакляны. Закон предусматривает, что правительство до конца этого года должно подать в Сейм предложения по административной территории Вараклянского края.

Однако советник министра охраны среды и регионального развития Мадар Ласманис говорит, что до 1 января министерство ничего в Сейм подавать не будет, но до мая следующего года должно представить в парламенте сообщение о потенциальных центрах развития в регионах, в том числе и в Вараклянском крае.

"Мы сообщим парламенту, что таким центром является Мадона, и тогда Сейм будет решать, но, скорее всего, он ничего не решит, и этот вопрос останется следующему парламенту", - сказал Ласманис, отметив, что присоединить Варакляны к Мадонскому краю не позволит "математика голосов" в Сейме.

Голосов достаточно, чтобы присоединить Варакляны к Резекненскому краю, но это противоречит постановлению Конституционного суда.


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