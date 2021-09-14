Варакляны как пилотный проект?

Депутат Сейма Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия) до конца года также планирует провести опрос среди жителей Латгале о принадлежности Варакляны. Закон предусматривает, что правительство до конца этого года должно подать в Сейм предложения по административной территории Вараклянского края.

Однако советник министра охраны среды и регионального развития Мадар Ласманис говорит, что до 1 января министерство ничего в Сейм подавать не будет, но до мая следующего года должно представить в парламенте сообщение о потенциальных центрах развития в регионах, в том числе и в Вараклянском крае.

"Мы сообщим парламенту, что таким центром является Мадона, и тогда Сейм будет решать, но, скорее всего, он ничего не решит, и этот вопрос останется следующему парламенту", - сказал Ласманис, отметив, что присоединить Варакляны к Мадонскому краю не позволит "математика голосов" в Сейме.