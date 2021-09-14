Напиток с изюминкой? Да, пожалуйста!

3. Если хочешь чего-то интересного, добавь к ягодам приправы

Если нордическая настороженность удерживает тебя от того, чтобы добавить базилик к клубнике, помни, почти все ягоды отлично сочетаются с разными приправами! К уже упомянутой клубнике подходит базилик; черника и малина образуют прекрасный вкусовой коктейль с розмарином и тимьяном. Если в дальнем углу морозилки залежались летние ягоды - черная смородина или крыжовник, их отлично можно дополнить "зимними" приправами - гвоздикой, корицей, зернышками кардамона и звездочками аниса. Сочетание ягод и приправ не так универсально, как выбор сахаров или кислот, однако именно приправы помогут раскрыть новые нюансы вкуса коктейля. Если не получится с первого раза, помни: твой самый большой провал - слегка неудавшийся коктейль. Получишь урок и будешь знать - в следующий раз будет лучше, поэтому пробовать точно стоит!

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4. Пюре и смузи для текстуры и концентрированного вкуса

Ягоды в коктейль можно добавлять целиком, можно резать, давить и растирать! Помни: целые ягоды отлично украсят коктейль (поэтому имеет смысл оставить пару ягод для украшения, даже если планируешь растереть остальные в пюре), но лучше почувствовать особенности вкуса и насладиться отличной текстурой позволят раздавленные ягоды, пюре и смузи. Кусочки раздавленных ягод придадут коктейлю свой шарм, их можно будет разглядеть, почувствовать и распробовать, они отлично подойдут к коктейлям типа мохито. Измельченные до состояния смузи ягоды придадут коктейлю однородную текстуру и позволят хорошо почувствовать концентрированный вкус ягод, в свою очередь, для более нежных и кремообразных коктейлей подойдет ягодное пюре, которое можно получить, протерев измельченные или сблендеренные ягоды через сито. Если в твоем сознании уже возникла картинка, где каждый раз перед приготовлением напитка ты полчаса сидишь с толкушкой у сита и делаешь пюре, помни, что и смузи, и пюре, используя свободную минутку, можно приготовить заранее и просто заморозить! Если в планах нет подачи к столу "варенья" с добавкой алкоголя, то на один коктейль обычно требуется совсем немного ягодного пюре - хватит 40-70 мл.

5. Какие ягоды в какой напиток?

Ягоды сочетаются с напитками в абсолютно различных вариациях, однако тем, кто с некоторой опаской относится к экспериментам, всегда подойдут несколько универсальных и годами (или даже веками) проверенные принципов, поэтому помни, что к коктейлям типа мохито подходят все мягкие ягоды! Да, действительно все, а не только клубника. Смело бери малину, чернику, мягкий крыжовник или черную смородину, главное - сбалансировать кислоту и сладость во вкусе напитка. В коктейлях типа Sour можно использовать любое ягодное пюре. Чтобы придать таким коктейлям гармоничный вкус, придется немного постараться для получения кремовой массы из ягод, однако все остальное довольно просто - наливай в шейкер джин, лимонный сок, сахарный сироп, добавляй ягоды, яичный белок, кубики льда, хорошо взболтай и наслаждайся!

Из крепких алкогольных напитков и ягод получаются отличные настойки. Выбирай ягоды с интенсивным вкусом - черную смородину, бруснику, клюкву, рябину, аронию, - залей их водкой, подержи 2 дня, и настойка готова. Ей можно наслаждаться как в чистом виде, так и добавлять в коктейли или пить вместе с тоником. Если отдаешь предпочтение напиткам с меньшим содержанием алкоголя, попробуй приготовить ягодный ликер. Заполни банку или бутылку ягодами на ¾, добавь 70-100 г сахара или меда, залей водкой напополам с водой, хорошенько взболтай и дай настояться, периодически помешивая, чтобы сахар растаял. Пара дней - и идеальный ликер для подарка бабушке на Рождество готов! Чтобы дольше сохранить идеальный вкус ягод, их можно не только заморозить, но и сварить сироп. Ягодные сиропы можно добавлять не только в коктейли, но и в безалкогольные напитки и даже в чай. Рассказ о ягодах и напитках можно продолжать бесконечно, поэтому просто помни: если есть ягоды - есть варианты! Экспериментируй и наслаждайся!