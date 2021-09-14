Ивана Урганта наградили в Италии за новогоднее шоу "Ciao, 2020!"

Напомним, 30 декабря в эфире Первого канала вышел новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!". Шоу стало популярным не только в России, но и в Италии.

Иван Ургант является соавтором новогоднего выпуска программы "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!". В нем современные российские хиты были исполнены на итальянском языке. "Ciao, 2020!" - это пародия на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов, некогда популярные среди российских и советских зрителей. За пять дней видео набрало 4,3 миллиона просмотров на YouTube и попало в российские и итальянские тренды.

В передаче приняли участие Niletto, Клава Кока, Cream Soda, Иван Дорн, Zivert и другие исполнители.

Команда "Вечернего Урганта" перевела реплики участников и хиты 2020 года на итальянский язык, а все звезды, принимавшие участие в съемках, получили "итальянские" имена. К примеру, Иван Ургант стал Giovanni Urganti, комик Гарик Харламов - Enrico Carlacci, певица Ольга Бузова - Ornella Buzzi, а музыкант Иван Дорн - Giovanni Dorni.

Эта новогодняя пародия стала вирусной во всех соцсетях Италии. Об этом пишет La Repubblica. А газета Libero Quotidiano даже назвала концерт команды "Вечернего Урганта" "единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении".