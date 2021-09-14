Вт, 14.09.2021
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Автотранспортная дирекция

В Риге из-за учителя с коронавирусом на удаленку отправились 25 классов

Школа Kool 21. Sajandil ФОТО: Rus.Postimees

72-я Рижская средняя школа была вынуждена отправить 25 классов на "удаленку" после того, как одна из педагогов получила положительный результат теста на коронавирус, передает Служба новостей Латвийского Радио 4.

Директор школы Александр Анзулевич рассказывает, что педагог не успела вакцинироваться, потому что ранее переболела ковидом.

"Она успела за три дня провести уроки в 24 или 25 классах. Это привело к тому, что мы вынуждены 25 классов отправить на карантин. Школа только вроде бы загудела, дети пришли, и теперь опять практически половину школы вынуждены отправить. Это еще один урок учителям, которые не вакцинируются", - поделился директор.

"Учителя должны быть готовы в любой день перейти с очного режима на удаленный. Это повышает нагрузку. (...) Но о доплатах не готовы говорить ни министр образования, ни министр финансов", - рассказала глава Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Директор 40-й Рижской средней школы Елена Ведищева поделилась, что больше всего страдает качество обучения, когда практически весь класс находится в удаленном режиме, а несколько вакцинированных школьников продолжают приходить на уроки в школу.

По мнению Анзулевича, такой подход нужно модернизировать.

"Надо, наверное, дать разрешение, что директора школ в таких случаях должны принимать индивидуальные решения и отправлять немногих вакцинированных детей вместе с остальными на "удаленку", - предлагает он.

На данный момент даже отправку класса на карантин директору учебного заведения нужно письменно согласовывать с его учредителем, что требует дополнительного времени.


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