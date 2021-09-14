В Риге из-за учителя с коронавирусом на удаленку отправились 25 классов

Директор школы Александр Анзулевич рассказывает, что педагог не успела вакцинироваться, потому что ранее переболела ковидом.

"Она успела за три дня провести уроки в 24 или 25 классах. Это привело к тому, что мы вынуждены 25 классов отправить на карантин. Школа только вроде бы загудела, дети пришли, и теперь опять практически половину школы вынуждены отправить. Это еще один урок учителям, которые не вакцинируются", - поделился директор.

"Учителя должны быть готовы в любой день перейти с очного режима на удаленный. Это повышает нагрузку. (...) Но о доплатах не готовы говорить ни министр образования, ни министр финансов", - рассказала глава Профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Директор 40-й Рижской средней школы Елена Ведищева поделилась, что больше всего страдает качество обучения, когда практически весь класс находится в удаленном режиме, а несколько вакцинированных школьников продолжают приходить на уроки в школу.

По мнению Анзулевича, такой подход нужно модернизировать.

"Надо, наверное, дать разрешение, что директора школ в таких случаях должны принимать индивидуальные решения и отправлять немногих вакцинированных детей вместе с остальными на "удаленку", - предлагает он.