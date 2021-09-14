Почему популярный блогер Руслан Усачев уехал из России?

"Я считаю, что вещи, которые происходят в любом авторитарном государстве, они терпимы. Терпеть можно бесконечно долго. [...] В принципе, можно жить в России. Время идет, я повзрослел, а почему бы и не попробовать. Многие люди уезжают. Почему я не могу пуститься в путешествие? Почему я сижу на жопе ровно, хотя имею возможность делать больше того, что мне нравится? Взять перерыв от России, чтобы с негативными вещами не сталкиваться, со стороны на это посмотреть", - объяснил Усачев и подчеркнул, что не может коротко объяснить, почему он уехал.

Конечно, многое Руслана беспокоит. Часть его сознания занята новостями о "Медузе". Кроме того, он вспоминает эпизод в Питере, когда за студентом, который крикнул "Навальный", бегут сотрудники Росгвардии.

"Я могу по-разному на это реагировать. Я могу абстрагироваться и смотреть как сторонний наблюдатель на новое проявление авторитарного путинского режима. Не принимать это лично и терпеть, но в то же время я вижу, что это дичь", - полагает блогер.

Руслан не понимает, почему арестовывают за выкрикивание какого-то имени или бьют журналистов за то, что они что-то снимают: "Это же дичь".

"У нас будут большие проблемы, когда Путин закончится. Система выстроена таким образом... ради его удержания у власти. Она выстроена вокруг живого человека, который не бессмертен [...]. Без этого ключевого элемента начнется какая-то плохая вещь. Поэтому я опасаюсь этого", - признается Усачев.

Виноватыми в этом Руслан называет людей, которые привели Путина к власти, и геополитическую ситуацию в мире: "Постоянная битва держав и стран за место на планете".