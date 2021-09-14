Кони без передышки. Глава "Скорой" об усталости медиков и росте заболеваемости

"Сейчас давление на медиков и сферу чрезвычайно сильно - как со стороны общества, так и со стороны политиков и руководства сферы здравоохранения, так как нам нужно выразить готовность [преодолеть еще большую заболеваемость], - сказала Ципуле.

Она сравнила ситуацию с конем, пробежавшим большие расстояния, которого заставляют бежать еще.

"Наша система не отдохнула, не восстановилась после предыдущей волны. Мы все лето работали в очень сложных условиях в тех профилях, которые нужно было провести в порядок, так как общественное здоровье сильно пострадало в результате предыдущих решений, когда не были доступны диагностика и лечения. И сейчас на этом фоне нам говорят, что нужно быть готовыми к новому и еще большему числу пациентов, но мы уже сейчас видим, что не можем быть к этому готовы", - сказала Ципуле.

Глава NMPD выразила мнение, что медики должны быть в той группе риска, которой проведут ревакцинацию против Covid-19. В то же время она отметила, что в таких вопросах стоит полагаться на мнение экспертов.

Подобного мнения придерживается и член правления Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Харальд Плаудис.

Кроме того, он рассказал, что в RAKUS попадают и вакцинированные от Covid-19 люди, однако, по словам Плаудиса, это преимущественно люди с несколькими серьезными побочными заболеваниями, и Covid-19 способствовал их обострению.