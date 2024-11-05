Октябрь в Латвии был теплее нормы

Самая низкая температура составила -4 градуса 20 октября в Мадоне, а самая высокая - +20,6 градуса 10 октября в Лиепае, где, как и в Руцаве, был побит рекорд тепла для этой даты.

Начало месяца было немного прохладнее нормы, а третья декада - на 4,4 градуса теплее обычного.

Среднее количество осадков в октябре составило всего 34,2 миллиметра, что составляет 46% нормы. Наименьшее количество осадков было в Добеле - 17,1 миллиметра, а больше всего осадков выпало на Колке - 62,9 миллиметра.

Самые сильные порывы ветра были зарегистрированы 31 октября в Лиепае - 20,7 метра в секунду.

Галерея: Осень в Латвии

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